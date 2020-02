Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fünf Bewerberinnen für Rudolstadts Bibliotheks-Posten

Die Stunden sind gezählt. Am Sonnabend wird Angela Hansen ein letztes Mal als Chefin an ihren Arbeitsplatz in der Rudolstädter Stadtbibliothek gehen. Am 1. März beginnt für sie der Ruhestand – nach mehr als 40 Jahren mit einer kurzen Unterbrechung an einem Arbeitsort. „Das ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit“, wie sie sagt.

Gleich nach dem Abitur hat die Rudolstädterin in der Bibliothek gearbeitet, kurz darauf mit dem Fernstudium in Leipzig begonnen. Ein kurzer Abstecher führte sie in den 80er Jahren in die Betriebsbibliothek des damaligen CFK, „weil man mir dort einen Krippenplatz anbieten konnte“, wie sie erzählte. Doch bald konnte sie zurück an den Schulplatz und übernahm dort 1987 die Leitung der Bibliothek. Hier gestaltete sie die inhaltliche Neuausrichtung und die Sanierung des Hauses nach der Wende maßgeblich mit. „In ihrer Amtszeit ist aus der ehemals dunklen Höhle eine moderne Stadtbibliothek geworden, die heute nicht nur ein Ausleihort für Bücher, sondern ein Ort für Kommunikation und Veranstaltungen ist“, sagte Rudolstadts Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) am Mittwoch bei der Verabschiedung. „Sie haben es geschafft, junge Leute wieder für die Bibliothek zu begeistern, als das längst keine Staatsdoktrin mehr war“, blickte er zurück. Bisher fünf Bewerbungen für die Nachfolge Die Verleihung des Bibliothekspreises 2012 und die Auszeichnung als „Erlesene Bibliothek“ 2019 gehörten zu den Höhepunkten ihrer beruflichen Laufbahn. Unvergessen aber auch die Zeit, in der die Bibliothek als freiwillige Leistung permanent auf dem Prüfstein stand und die Angst um den Arbeitsplatz ein großes Thema war. „Das hat uns lange begleitet“, so die stellvertretende Leiterin Petra Wittekind. „Wir haben gemeinsam ein spannendes Berufsleben verbracht und du hast immer versucht, uns auch in schwierigen Zeiten zur Seite zu stehen und den Spagat zwischen Beruf und Familie zu ermöglichen“, sagte sie im Namen der Mitarbeiter. Wer Nachfolger von Angela Hansen wird, steht noch nicht fest. Die Stelle ist ausgeschrieben. Einsendeschluss ist der heutige Donnerstag. Bis zum Mittwoch lagen fünf Bewerbungen, ausnahmslos von Frauen, im Rathaus vor. Die Vorstellungsgespräche sind für den 12. März geplant.