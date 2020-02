Für Alter-Bucht stehen nun auch Privatinvestoren bereit

Im Erholungs- und Urlaubsgebiet Saalthal-Alter sollen nun auch private Vorhaben mit verstärkter öffentlicher Förderung angeschoben werden. Der geänderte Infrastruktur- und Maßnahmenplan für den „Ankerort Saalthal-Alter“, den der Gemeinderat am Mittwochabend in Kamsdorf mit einer deutlichen Mehrheit verabschiedete, nimmt fünf Projekte von Privatleuten als ergänzende Investitionen zu jenen der Gemeinde auf.

Öffentliche Vorhaben noch in Planungsphase

Neu im Katalog für den touristischen Aufschwung an der größten Badebucht des Hohenwarte-Stausees sind eine gewerbliche Ferienhaus-Siedlung, die Aufwertung des Wassersportzentrums samt Tauch-Parcours, die Entwicklung des BZ-Bootshauses als attraktive Herberge, eine kleine Flotte schwimmender Ferienhäuser sowie die Installation eines Angelsportzentrums mit weiteren Übernachtungsmöglichkeiten. Zwar stünden hinter den Projekten noch keine konkreten Ausführungsplanungen mit Terminvorstellungen zur Realisierung, räumte Hauptamtsleiter Olaf Melzer in der Sitzung ein, jedoch stünden die privaten Investoren bereit, ihre Vorhaben parallel zu denen der Gemeinde umzusetzen. Das sind laut dem geänderten Plan die bereits bekannten Projekte wie die verbesserte Zufahrt in das Gebiet inklusive Informations- und Ankunftsbereich, ein zweigeschossiges Parkdeck, die neue Schiffs- und Bootsanlegestelle am östlichen Ende der Bucht sowie die Entwicklung der jetzt schmalen Straße vom Wassersportzentrum gen Hotel „Saalestrand“ zur komfortablen Stausee-Promenade. Endgültig entfallen aus dem Plan ist die einst vor der Preßwitzer Spitze geplante schwimmende Anlegestelle für Sportboote und Wasserski-Gespanne. Neu aufgenommen wurden der Umbau des früheren Kinos zum „Strandhaus“ mit Umkleidemöglichkeiten und Sanitärbereich zwecks Aufwertung der Liegewiese sowie die Anlage eines größeren Parkplatzes am Ortsrand von Bucha, der an Tagen mit hohem Gästeaufkommen sowohl die Alterbucht wie auch den Bereich der Staumauer entlasten soll, wo mit dem Bau des Touristinfozentrums samt Aussichtsturm voraussichtlich ab Frühjahr 2021 Teile des heutigen Parkplatzes entfallen werden. Zumindest in diesem Jahr müssen sich Dauercamper und Tagesgäste im Alter aber noch keine Sorgen bezüglich Einschränkungen durch Baustellen machen: Laut Melzer stecken alle öffentlichen Vorhaben noch in der Planungsphase und harren der Förder-Zusagen durch das Land.

Vermögenshaushalt legt um etwa 1,3 Millionen Euro zu

Und so spielen die Infrastruktur-Verbesserungen am Stausee denn auch im diesjährigen Haushalt der Gemeinde keine auffällige Rolle. Insgesamt rund 713.000 Euro sind als Planungskosten für Schiffsanleger, Promenade und Parkdeck sowie für die Baufeld-Freimachung und B-Pläne vorgesehen. Als gewichtigste Investitionen verzeichnet der Vorbericht von Kämmerin Irina Iordanidis die Erneuerung der Sportanlagen an der Unterwellenborner Regelschule mit knapp 1,5 Millionen Euro, die Fortführung der umfassenden Straßensanierung samt Stützmauer-Bau am Könitzer Schlossberg (949.400 Euro), die Verrohrung der Kotschau inklusive Hochwasser-Rückhaltebecken am Krähenhügel (495.000 Euro) sowie für rund 564.000 Euro die Erneuerung des Kotschau-Verlaufs ab dem Könitzer Sportplatz bis zum Oelsener Weg, wo dem Orla-Zufluss bereits seit einigen Monaten ein neues Bett mit mehr Ausdehnungsfläche bereitet wird. Unter den technischen Investitionen ragen der Kauf von Löschfahrzeugen mit 416.000 Euro, die Löschwasser-Entnahmestelle Langenschade (310.000 Euro) und die Neuanschaffung eines zweiten Servers für die Verwaltung mit 50.000 Euro heraus. Insgesamt umfasst der Vermögenshaushalt knapp 7,6 Millionen Euro und damit rund 1,3 Millionen mehr als im Vorjahr. Da die normalen Einnahmen dafür bei weitem nicht reichen, werden fast 485.000 Euro aus dem Verwaltungsetat überführt und knapp über drei Millionen Euro aus der Rücklage entnommen.

Hundesteuer auf Kamsdorfer Sätze angehoben

Dies allerdings löste im Gemeinderat am Mittwoch keine weitere Diskussion aus, sondern die mit 100.000 Euro in den Haushalt eingestellte Sanierung des Birkigter Saales. Robin Kaminsky (CDU) äußerte Zweifel an der Rechtsgrundlage des Beschlusses, da der Gemeinderat im Jahr 2017 noch die Erneuerung des Saales mit Mehrheit abgelehnt hatte. Bürgermeisterin Andrea Wende (Freie Wähler) hielt entgegen, dass der Bauausschuss sowie der Gemeinderat selbst im vorigen Jahr dann aber die Beantragung von Fördergeldern für die Saal-Sanierung beschlossen hätten. Man vergebe sich nichts, wenn man das Vorhaben zunächst im Haushalt fixiere unter dem Vorbehalt, dass tatsächlich die erhoffte 65-prozentige Förderung fließe, so die Bürgermeisterin. Letztlich liege die Entscheidung, ob der Saal tatsächlich saniert werde, weiter beim Gemeinderat.

Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde sieht für dieses Jahr eine Steigerung um rund 890.000 Euro auf etwa 14,5 Millionen Euro vor. Davon fließen rund 4,8 Millionen Euro als Kreis- und Schulumlage an den Landkreis. Bei zweckgebundenen Einnahmen vom Land für die Kinderbetreuung in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro zahlt die Gemeinde an die Awo als Träger der Einrichtungen eine Kindergartenumlage von 2,99 Millionen Euro. Die Personalkosten der Verwaltung steigen laut Kämmerin um etwa 242.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Die im Juli 2018 vollzogene Eingemeindung von Kamsdorf hat nun auch eine Verteuerung für Einwohner der anderen Ortsteile zur Folge: Die Hundesteuer wird auf die vorherigen Kamsdorfer Sätze angehoben – mit Steigerungen von 153 bis über 200 Prozent.