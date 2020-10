Für den Ernstfall: Massen-Evakuierung geübt in Rudolstadt

Kurz vor zehn am Samstagvormittag ziehen Dampfschwaden über die Bleichwiese, es riecht nach Zwiebeln und gebratenem Hackfleisch. „Mmh, lecker“, lobt ein DRK-Rettungssanitäter, der gerade seinem Fahrzeug entsteigt, „was gibt’s denn?“ – „Chili con Carne“, gibt Hans-Jürgen Reichel Auskunft, „aber erst in einer Stunde“. Denn zuvor steht eine Massen-Evakuierung auf dem Plan.

Beim DRK-Kreisverband ist der 74-jährige Hans-Jürgen Reichel aus Schwarzburg „schon ewig“ dabei, Sohn Falk nun auch schon seit 26 Jahren und inzwischen als Feldkoch der Bestimmer an Pfannen und Töpfen. Enkel Stefan Lentjes als Truppführer komplettiert den Familienverbund der ehrenamtlichen Katastrophenschützer.

Hans-Jürgen Reichel (vorn) und sein Sohn Falk aus Schwarzburg bereiten das Mittagessen für die übenden Einsatzkräfte vor. Mit Chili con carne probieren sie ein eher seltenes Feldküchen-Gericht. Foto: Jens Voigt

Mit der Feldküche versorgen sie am Sonnabend die knapp 50 Einsatzkräfte von Johannitern und DRK, die gemeinsam den Medizinischen Einsatzverband des Landkreises im Katastrophenfall bilden, sind aber zugleich Teil der Übung, die am frühen Morgen begonnen und zum Ziel hat, einen voll funktionsfähigen Betreuungsplatz für Menschen aufzubauen, die zum Beispiel wegen eines Blindgänger-Fundes oder Gaslecks ihre Wohnungen verlassen müssen.

Während es für das Alarmieren und Ausrücken ein Limit von zwei Stunden gibt und auch das Aufstellen und Einrichten der „medizinischen Komponente“, also des Behandlungszeltes inklusive Krankenbetten, OP-Leuchten und Heizung binnen 20 Minuten nach Eintreffen erledigt sein muss, gilt für das Herstellen des gesamten Betreuungsplatzes lediglich, so rasch wie möglich zu agieren.

„Das hängt nun mal ganz von den Situationen und Umständen vor Ort ab“, erläutert Verbandsführer Ingo Zierenberg, „ob wir irgendwo im Wald auf einer Lichtung aufbauen oder mitten in der Stadt, das macht einen erheblichen Unterschied“.

Und so agieren die durchweg ehrenamtlichen Katastrophenhelfer, darunter erstaunlich viele junge Frauen, zwar zielstrebig, aber nicht hektisch. Zeltgestänge werden zusammengefügt, die Zeltwände und –dächer darüber gezogen und verzurrt, was vor allem bei den Planen aus festem Baumwollgewebe eine durchaus fordernde Plackerei ist. „Die sollen bald durch leichtere Kunststoff-Varianten ersetzt werden, wurde jetzt vom Landesverwaltungsamt signalisiert“, kommentiert Zierenberg.

Ein Material, wie es beim funkelnagelneuen Küchenmodul zum Einsatz kommt, dessen Komponenten gerade vom zugehörigen Lkw entladen werden: Kühlschrank, Durchlauferhitzer, Spül-Strecke, diverse Pumpen und Schläuche und natürlich die Feldküche an sich. „Die schafft bis zu 450 Mittagessen in einem Durchgang“, erklärt dazu Feldkoch Erik Sandmann, der die neue Technik „einfach super“ findet.

Als erster Teil des Betreuungsplatzes fertig wurde das Sanitätszelt, wo im Bedarfsfall ein Arzt leicht Verletzte oder erkrankte Personen behandeln soll, gegebenenfalls unterstützt von Rettungssanitätern. Foto: Jens Voigt

Aufgebaut und in Gang gesetzt wird sie indes nicht nur von ihm und der Küchenmannschaft. „Das muss möglichst Jeder und Jede im Einsatzverband können, damit alle flexibel einsetzbar sind“, erläutert Patrick Zacher, als Zugtruppführer sozusagen operativer Chef der Übung. Das neue Versorgungsmodul hat am Sonnabend in Rudolstadt seine erste Bewährungsprobe, wobei diesmal lediglich Wasser erhitzt und das ganze System quasi einmal durchgespült wird.

Gesonderten Zugang für Covid-19-Patienten betrieben

„In diesem Jahr ist das unsere erste größere Übung, normalerweise sind es jährlich drei“, erzählt Zacher. Wegen Corona aber habe man erst gänzlich pausieren müssen, nun könne man nur eingeschränkt testen. So ist denn auch der eigentlich geplante „Betreuungsplatz 100“ als Übungsszenario gestrichen worden, weil wegen der Pandemie-Auflagen lediglich vier zu betreuende Menschen sich eines der Aufenthaltszelte teilen dürfen, die sonst über zwanzig Personen aufnehmen würden.

Gefordert war der Einsatzverband aber dann doch wegen Corona: Im Frühjahr betrieben die Johanniter den gesonderten Zugang ins Saalfelder Krankenhaus für Patienten mit Covid-19-Verdacht, damit diese nicht quer durchs ganze Haus gen Notaufnahme gehen mussten. „Gut möglich, dass wir dafür bald wieder gebraucht werden“, meint Zacher, der im Zivilleben Kfz-Meister ist.

Gegen Mittag sind dann alle fünf Zelte aufgebaut, mit Feldbetten, Mobiliar und Technik versehen, die neue Küche könnte loslegen. Die Katastrophenschützer von Johannitern und DRK gehen zur Stationsausbildung über, im Sanitätszelt wird an Fallbeispielen geübt, in der Küche der technische Ablauf erklärt und getestet. „Läuft alles nach Plan“, bestätigt Verbandsführer Zierenberg, „und das Chili war einfach Spitze“.