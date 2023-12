Für mehr Gemütlichkeit in den Kirchen von Großneundorf und Gräfenthal

Gräfenthal Eine Barockkirche im weihnachtlichen Schmuck lässt den fehlenden Schnee vergessen. Wie der Weihnachtsbaum in Gräfenthal in die Häuser kam.

Von Mitgliedern der Kirchgemeinde Gräfenthal-Großneundorf festlich geschmückt, erwartete die alte Kirche in Großneundorf wieder zahlreiche Menschen zur Christvesper und Krippenspiel. Und zahlreich kamen sie, ob alt oder jung, um teilzuhaben am Krippenspiel, das wie immer von der jungen Gemeinde aufgeführt wird.

Mit über 110 Besuchern war die Kirche gut gefüllt. Noch vor Beginn eröffnete der Kirchenälteste Thomas Heinz freudig, dass beide Kirchen eine Spende der Firma Seeber Kunststofftechnik von über 6000 Euro erhalten haben. Für dieses Geld sollen Polster für die Kirchenbänke angeschafft werden.

Pastorin Christiane Wehr und ihr Mann, der Gräfenthaler Bürgermeister Wolfgang Wehr, bei der Christvesper in Großneundorf. Foto: Henry Bechtoldt / Funkemedien

Mit dem Einzug der Darsteller des Krippenspiels begann die Christvesper. Trotz ihrer Erkrankung ließ es sich die Diakonin Christiane Wehr nicht nehmen, den Gottesdienst zu leiten. Unterstützt wurde sie dabei von ihrem Mann, dem Gräfenthaler Bürgermeister Wolfgang Wehr, der ihr seine Stimme „lieh“.

An der fast 300-jährigen Fincke-Orgel begleitete Dominik Schellhorn aus Großneundorf die Christvesper. In drei Szenen wird das Krippenspiel aufgeführt. Mit dem Lied „Oh, du fröhliche“ und unter Glockengeläut endete die Christvesper.

Nur zwei Stunden später wurde das Krippenspiel, umrahmt von der Christvesper, neuerlich in Gräfenthal aufgeführt. Unterstützt wurde die Diakonin natürlich wieder von ihrem Mann und den Gräfenthaler Blasmusikanten, die besondere musikalische Akzente setzten. An der Strebel-Orgel begleitete Paul Hetzer die Christvesper. Über 150 Menschen verfolgten hier die Weihnachtsgeschichte. Der Kirchenälteste Thomas Heinz freut sich, dass beide Christvespern besser als die letzten Jahre besucht worden sind.

Über 100 Jahre alte Krippenfiguren aus Gräfenthaler Porzellan in der Kirche Großneundorf. Foto: Henry Bechtoldt / Funkemedien

In Großneundorf wie in Gräfenthal schmückte auch in diesem Jahr eine „Christtanne“ den Altarraum. Wann in der Vergangenheit zum ersten Mal ein Christbaum in den beiden Kirchen aufgestellt wurde, ist nicht überliefert. Ebenso wenig ist bekannt, wann der mit Kerzen bestückte und mit Beiwerk geschmückte Nadelbaum wirklich in die Häuser der Bewohner des früheren Amtes Gräfenthal im Herzogtum Sachsen-Coburg- Saalfeld bzw. später Sachsen-Meiningen einzog hielt. Erst im „Realrepertorium“, das die Gesetze von 1808 bis 1818 zusammenfasst, wird eine Verordnung gegen das „Einbringen“ der Christbäume genannt.

Das eigenmächtige Abhauen der Nadelbäume und Entnehmen aus den Waldungen war bei Strafe streng verboten. Dagegen konnte jeder dergleichen Bäume entweder einzeln oder in einer gewissen Menge gegen Taxe (Geld) erhalten, wenn er sich deshalb bei dem betreffenden Förster meldete. Dieser hatte dem Käufer ein Zeugnis zu erteilen, im welchem die Anzahl der erkauften Bäumchen sowie Namen und Wohnort des Käufers vermerkt sind. Der „Baumklau“ war risikovoll, denn die aus dem Forstamt Lehesten eingesetzten herzoglichen Förster passten scharf auf.

Im Ausgang des 19. Jahrhunderts wurde in Gräfenthal die „Christtanne“ ab dem 15. Dezember in der Badergasse (heute Mühlgasse) verkauft, meistens kosteten die Bäume zwischen 50 Pfennig und 1,50 Mark. Geschmückt wurde damals anders als heute. Christbaum-Konfekt, weiße Baumlichter mit Kerzenhaltern sowie Gold- und Silberschaum, oft noch mit selbstgeschnitzten Engeln aus Holz dekoriert, zierten die Weihnachtsbäume.

Nach 350 Jahren eine aus dem Mittelalter stammende Tradition abgeschafft

Um 1800 gab es in unserer Heimat noch Bräuche, die aus der frühchristlichen Zeit herrührten. So musste zum Beispiel ein heiratswilliges Mädchen in der Christnacht rückwärts die Stube kehren. Wenn sie dann fertig war, sollte ihr zukünftiger Gatte in voller Bekleidung in der Stube sitzen. Hat dies aber nicht geklappt, musste das Mädchen vor das Haus rennen und nach ihrem Geliebten rufen. Auch wurden in dieser Nacht Bänder um die Bäume gebunden, um eine größere Fruchtbarkeit zu bewirken. Diese Bräuche starben in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts dann aus.

Gräfenthal mit Kirche und Schloss. Foto: Henry Bechtoldt / Funkemedien

1883 wurde in Gräfenthal eine alte Tradition abgeschafft – das Umsingen. Schon der Gräfenthaler Pfarrer Jacoff schreibt 1521, dass zweimal im Jahr das Umsingen, zu Martini und am Neuen Jahr, stattfindet. In den „12 Nächten“ (die Nächte nach Heiligabend) sangen der Kantor mit dem Chor, dann die Adjuvanten (eine Art festangestellter Vocalchor) und schließlich am „hohen Neujahr“ die Chorknaben um. Sie alle zogen in Gräfenthal, Meernach und Buchbach von Haus zu Haus.

Jeder Sänger hatte drei oder vier längliche, mit bunten Schnüren gebundene, meistens selbst geschriebene Liederbücher dabei. Diese trugen sie über die Schulter hängend. Der Chor hatte einen „Obersten“, der die Lieder zum Singen angab. Dabei wurden nur die Nummern und die Farben der Liederbücher aufgerufen. Gern gaben die Bürger eine Spende in die mit einem groben Schloss versehene „Umsingbüchse“. Sie hing beim „Obersten“ über die Schulter. Zum Schluss wurde die Einnahme verteilt.

Nachdem schon in den Jahren vorher das Umsingen der Adjuvanten und des Chores eingeschlafen war, wurde schließlich das Umsingen der Chorknaben am hohen Neuen Jahr 1883 abgeschafft. Und so starb eine Tradition, die woanders heute noch gepflegt wird.