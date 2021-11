Katzhütte. Die Polizei meldet für Saalfeld-Rudolstadt außerdem einen verletzten 13-Jährigen und einen dreisten Lkw-Fahrer, der bei Marktkauf einen hohen Schaden anrichtete und dann einfach weiterfuhr.

Fußgänger in Katzhütte angefahren und schwer verletzt

Dienstag gegen 9 Uhr fuhr laut Polizei ein 39-Jähriger mit seinem Audi auf der Oelzer Straße in Katzhütte. Beim Einparken auf dem Parkplatz des Hospiz übersah der Fahrer jedoch einen Fußgänger und streifte diesen mit dem Spiegel der Fahrerseite.

Der 83-Jährige Fußgänger stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

13-jähriger Radfahrer verletzt

Dienstagvormittag fuhr eine 64-Jährige mit ihrem PKW auf der Kirchnerstraße in Saalfeld in Richtung Sonneberger Straße. An der Einmündung zur Grobestraße kam ein 13-jähriger Radfahrer gefahren und wollte die Kreuzung passieren. Dabei übersah der Radfahrer jedoch die bevorrechtigte Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise wurde der 13-Jährige nur leicht verletzt, das Fahrrad und der PKW wurden leicht beschädigt.

Höhenbegrenzung bei Marktkauf beschädigt und abgehauen: Hoher Schaden

Am Dienstag gegen 14 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrer beim Durchfahren mit einem weißen Kleintransporter die Höhenbegrenzung zwischen Parkplatz Marktkauf und Bundesstraße am Mittleren Watzenbach in Saalfeld. Der Schaden war so groß, dass Fahrzeugverkehr nicht mehr möglich war. Der Verursacher machte sich dennoch aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

34-Jähriger "kassiert" mehrere Strafanzeigen

Dienstagnachmittag kontrollierten Polizisten einen Kraftradfahrer in Rudolstadt-Schwarza und stellten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Weiterhin waren an der Suzuki Kennzeichen angebracht, welche zur Fahndung ausgeschrieben waren und der 34-Jährige hatte keinen glaubwürdigen Eigentumsnachweis. Schlussendlich erbrachte ein Drogenschnelltest noch ein positives Ergebnis, sodass eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen wurde. Den 34-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren, das Motorrad wurde zum Zwecke der weiteren Ermittlungen sichergestellt.

Bei Straßenglätte zu schnell gefahren und überschlagen

Mittwochmorgen wurde die überfrorene Fahrbahn in der Sonneberger Straße in Steinach im Kreis Sonneberg zur Rutschbahn und somit zum Verhängnis für einen 29-jährigen Fahrer. Dieser passte dem ersten Anschein nach die Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen an, so dass der Pkw von der Straße abkam und sich überschlug. Letztendlich blieb er auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde beim Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Fahrbahn musste halbseitig gesperrt und der PKW abgeschleppt werden.

