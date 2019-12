Gebündelte Verantwortung für 1000 Kilometer Bach und Fluss

Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge war er schon, als ehrenamtlicher Bürgermeister von Probstzella wurde er im Oktober erneut gewählt, nun hat Sven Mechtold (SPD) einen neuen Job: Geschäftsleiter des Gewässerunterhaltungsverbands (GUV) Loquitz/Saale. Aber noch ist er in diesem Amt ein König ohne Volk.

Bereits im Herbst hatte der beim Wasser- und Abwasserzweckverband Saalfeld-Rudolstadt gebildete Aufbaustab für den GUV in Ausschreibungen auf der ZWA-Homepage nach Personal für den neuen Verband gesucht: einen Geschäftsführer, einen Fachingenieur, ein bis zwei Büro- und Verwaltungsfachkräfte sowie einen Arbeitsvorbereiter plus gewerbliche Mitarbeiter für die täglichen Arbeiten vor Ort. Unter den eingegangenen Bewerbungen für den Chefposten habe sich aber kein geeigneter Aspirant gefunden – also übernimmt das Mechtold, im ZWA bislang stellvertretender Vorsitzender, gleich mal selbst. Denn die Zeit drängt: Zum 1. Januar 2020 sollen die insgesamt 20 neuen Verbände in Thüringen arbeitsfähig sein. Für die anderen Stellen im GUV Loquitz/Saale hätten sich aber genug geeignete Bewerber gefunden, versichert Mechtold, der Auswahlprozess laufe. Das ist nicht überall so: Bürgermeister aus Nachbarregionen berichten unter der Hand, von Landesbehörden vorsorglich darauf hingewiesen zu sein, die Gewässerpflege erst einmal selbst in der Hand zu behalten, bis ihr GUV arbeitsfähig ist.

Technik-Vorgaben aus dem Flachland

Und dann ist ja auch noch Technik anzuschaffen. Zwar gibt es dafür auf Gewässer-Längen gerechnete Vorgaben. Aber die stammen aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt, wo die Bäche und kleinen Flüsse topographisch bedingt eher mählich durchs Land treiben. „Ob das bei uns im Gebirgsvorland so passt, wird man sehen“, sagt Mechtold. Überhaupt wird es in vielen Dingen ein Herantasten. Noch gibt es auch keinen einheitlichen Gewässerunterhaltungsplan für den Verband, lediglich eine Gewässerkarte, die auf eine Streckenlänge von etwa 1000 Kilometer kommt. Vorerst wird der GUV quasi die Pflegepläne der einzelnen Kommunen nebeneinander legen und jeweils Dringliches abarbeiten beziehungsweise in Auftrag geben. Entweder per Ausschreibung an Unternehmen oder bei ganz eiligen Angelegenheiten per Amtshilfe an die Bauhöfe der Gemeinden. „Mit unseren vier, fünf Leuten kommen wir ja nicht weit“, räumt Mechtold ein.

Vom Land bekommt der GUV Loquitz/Saale rund 512.000 Euro pro Jahr, auch dies auf Basis von Flachland-Daten. Dass dies kaum eine auskömmliche Finanzierung sein kann, lässt sich aus Mechtolds Miene unschwer ablesen; offiziell einschätzen will er es nicht. Ein Nachsteuern werde sich „möglicherweise erforderlich“ machen, bleibt er vage. Immerhin kann der Chef schon sagen, wo der GUV zuerst tätig werden wird: An Gewässern von Saalfeld, Rudolstadt und Uhlstädt-Kirchhasel – diese Kommunen hatten ihren Handlungsbedarf durch entsprechende Förderzusagen des Landes schon in diesem Jahr bestätigt bekommen und Planungen quasi fertig in der Schublade.

Verbandsgebiet fast so groß wie Ilm-Kreis

Der GUV Loquitz/Saale ist gemäß dem Thüringer Wassergesetz für die Pflege von Fließgewässern zweiter Ordnung in der Region zwischen Loquitz und Saale zuständig. Er vereint als Körperschaft des öffentlichen Rechts 22 Gemeinden von Leutenberg über Saalfeld, Rudolstadt, Teile von Bad Blankenburg, Uhlstädt-Kirchhasel sowie Blankenhain bis Krölpa und hat damit ein Verbandsgebiet von rund 695 Quadratkilometern – fast so groß wie der ganze Ilm-Kreis.

Zur Gewässerunterhaltung gehören alle Maßnahmen, die den ordnungsgemäßen Wasserabfluss gewährleisten sollen, wie etwa die Pflege der Uferböschungen, die Beseitigung von Abflusshindernissen oder die Grasmahd. Auch Arbeiten rund um den Hochwasserschutz können vom Verband gebündelt werden. Um die Grundlage für die Arbeit der nächsten Jahre zu schaffen, muss zunächst erst einmal aktuell festgestellt werden, in welchem Zustand sich die Gewässer zweiter Ordnung befinden. Die Unterhaltung der Gewässer erster Ordnung – in der Region sind das Lichte, Loquitz, Schwarza und Saale – obliegt nach wie vor dem Land.

Finanziert werden die insgesamt 20 neuen Verbände durch den Freistaat Thüringen – es werden demnach keine Beiträge oder Gebühren von den Bürgerinnen und Bürgern erhoben. Laut Thüringer Umweltministerium stehen den Verbänden ab 2020 jährlich insgesamt 15,5 Millionen Euro für die Gewässerunterhaltung und in den Jahren 2019 – 2021 einmalig zehn Millionen Euro für den Aufbau der Verbände zur Verfügung.