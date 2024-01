Geburten, Hochzeiten, Todesfälle: Rudolstadt und die Zahlen für 2023

Blick in die Fußgängerzone in Rudolstadt an diesem Freitagmittag.

Rudolstadt Der Blick in die Statistik des Einwohnermeldeamtes

Für wie viele Menschen werden Infrastruktur, Versorgungsdienstleistungen oder Freizeitangebote vorgehalten? Wie viele Kindergarten- und Schulplätze braucht es in naher Zukunft? Ist Heiraten beliebt oder gibt es hier eine Trendwende? Antworten auf diese und andere Fragen bietet ein Blick in die Statistik des Einwohnermeldeamtes. Wir haben die Zahlen für Rudolstadt für das Jahr 2023 betrachtet.

Plus bei Zuwanderung hält an

Laut den vorläufigen Angaben aus dem Rathaus lebten mit Stand vom 2. Januar 25 138 Menschen in der Stadt und den Ortsteilen. Das sind 51 mehr als zu Beginn des Jahres 2023. Damit setzt sich fort, was sich schon vor Jahresfrist abzeichnete: Der Abwärtstrend bei der Einwohnerzahl ist gestoppt. Grund dafür ist ein Plus bei der Zuwanderung. Die Zahl der Menschen mit ausländischem Pass ist im Laufe des Jahres 2023 von 1319 auf 1665 gestiegen, darunter sind 923 Männer beziehungsweise Jungs und 742 Frauen beziehungsweise Mädchen. Die Zahl der EU-Ausländer erhöhte sich von 225 auf 242.

Was einmal mehr auffällt: Die Zahl der Zuzüge (1454 gemeldete Personen) übersteigt deutlich die Zahl der Wegzüge (1027 gemeldete Personen). 1349 Menschen haben innerhalb der Stadt ihren Wohnsitz gewechselt. Die Zahl der Sterbefälle beträgt 515.

Zurückgegangen gegenüber 2022 ist die Zahl der im Standesamt in Rudolstadt angemeldeten Geburten. 139 Kinder sind mit Geburtsjahrgang 2023 in Rudolstadt registriert. 64 Mädchen und 66 Jungen. Damit ist in etwa wieder das Niveau von 2021 mit 137 Geburten erreicht. 2022 wurden 162 Geburten gemeldet. Neun neugeborene Rudolstädter haben Eltern mit einem ausländischen Pass.

Noah und Inga führen die Namensliste an

Sehr individuell und keineswegs festgelegt auf Modenamen waren die Eltern bei der Wahl der Vornamen für ihre kleinen Lieblinge. 59 Vornamen weist die Liste bei den Jungen auf, angefangen von A Aaron bis Y wie Yuri. Auf 62 verschiedene Namen hören die Mädchen, angefangen von A wie Aahana bis T wie Tiana. Spitzenreiter bei den Jungs ist Noah, dafür entschieden sich drei Eltern, gefolgt von Lionel und Luca, die jeweils zwei Mal vertreten sind. Bei den Mädchen steht Inga ganz oben. Diesen Namen wählten drei Eltern, es folgen Elly, Leonie und Merle, die jeweils zwei Mal zu finden sind.

Weniger Trauungen als 2022

Heiraten war 2023 offenbar nicht ganz so attraktiv in der Stadt wie in manchem Jahr zuvor. 119 Paare gaben sich an den Trauorten Trauzimmer im Rathaus, Altes Rathaus, Heidecksburg, Schillerhaus, Marienturm oder Löwensaal das Ja-Wort. Ein Jahr zuvor waren es noch 135 Eheschließungen. Und selbst in den Coronajahren 2020 und 2021 gab es mit 136 beziehungsweise 130 mehr Hochzeiten als letztes Jahr.

Große Unterschiede gibt es im Übrigen bei den Kosten, die für die jeweilige Nutzung der Räumlichkeiten anfallen. Zusätzlich zu den 50 Euro, die für die Anmeldung einer Eheschließung fällig werden, fallen bei einer Trauung im Rathaus während der Sprechzeiten 20 Euro an, außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten 70 Euro. Entscheidet sich ein Paar für eine Trauung außerhalb des Rathauses, werden während der Dienstzeiten 80 Euro fällig, außerhalb der Dienstzeiten 150 Euro. Die Miete im Schillerhaus/Schillergarten beträgt 180 Euro, die für den Grünen Saal oder das Schallhaus auf der Heidecksburg 300 Euro, beim Löwensaal heißt es: Auskunft auf Anfrage.