Gegen den Schulstress: Rudolstädter Gymnasiasten üben Yoga

„Sonnengruß“, „Kobra“, „Der herabschauende Hund“: Nie gehört, wird sich mancher der Siebtklässler des Rudolstädter Gymnasiums am Mittwoch gedacht haben. Aber sie lassen sich darauf ein. Statt Vokabeln lernen, Matheaufgaben lösen oder Leistungskontrolle schreiben standen für sie an diesem Vormittag Gesundheit und Bewegung auf dem Stundenplan. Einschließlich dieser Yoga-Übungen.

Für die meisten war es eine Premiere. „Aber warum nicht? Es ist schon interessant und macht auch Spaß“, fanden die Heranwachsenden. Bevor es an die praktischen Übungen ging, gab es eine theoretische Einführung in eine Technik, die vor über zweitausend Jahren in Indien entwickelt wurde, um im Einklang mit sich selbst zu leben.

Der Projekttag „Gesundheit und Bewegung“ gehört zu den Angeboten für jene Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs, die diese Woche nicht mit in das Skilager fahren konnten. Statt straffem Unterricht etwas für das Wohlbefinden tun, das ist auch für die 12- bis 13-Jährigen ein aktuelles Thema, meinen zumindest die Klassenlehrerinnen Yvonne Koch, Heike Reuße, Karla Liebetrau und Gabriele Moussaoui. Sie gaben ihren Schützlingen den Tipp: „Lasst euch darauf ein!“ Und wem das schwer fällt: „Lernt, euch zu konzentrieren und einfach mal Ruhe zu finden.“

Rezepte für gesunde Ernährung

„Wie funktioniert der Körper? Warum ist es wichtig, auf sich und seinen Körper zu hören?“ Fragen, die sich ein Siebtklässler vermutlich nicht regelmäßig stellt. „Lernt, eure eigene Wahrnehmung zu erkennen, bei euch zu bleiben“, so die Tipps von Yoga-Lehrerin Christina Stanka. Sie war eine der Fachfrauen, die extra für den Projekttag gewonnen werden konnten. Weitere Partner waren Natalie Köllner von der Unfallkasse Thüringen, die ein Wii-Balance-Board mitgebracht hatte, sowie Heilpraktikerin und Yogalehrerin Dagmar Vogelsteller.

Ein weiteres Angebot des Projekttages befasste sich mit tollen Rezepten für gesunde Ernährung, die vor Ort auch gleich ausprobiert werden konnten. Möglich wurde dieser etwas andere Schultag dank der Unterstützung der AOK und des Schulfördervereins.