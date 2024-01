Geheimnissen im Marstall der Heidecksburg auf der Spur

Das Marstall-Gebäude auf dem Areal der Heidecksburg in Rudolstadt

Rudolstadt Staatsarchiv und Museumsdepot sind aus dem großen Saal im Gebäude ausgezogen - wie es jetzt weiter geht

Im Galopp durch die Baugeschichte, so hat Anke Pennekamp, Mitarbeiterin im Öffentlichskeitsressort der Thüringer Schlösserstiftung ihren Beitrag überschrieben, der im Blog der Stiftung dieser Tage erschienen ist. Darin beschreibt sie die Untersuchungen am Marstall von Schloss Heidecksburg.

„Auf dem Dachboden knarzen die Bohlen, im Erdgeschoss lässt ein geheimnisvolles bläuliches Licht den abgedunkelten Raum, der bis vor wenigen Monaten Archivdepot war, noch geheimnisvoller erscheinen. Lange bevor sich Dokumente und Akten stapelten, standen hier früher mal Pferde Seite an Seite.“, so ihr atmosphärischer Einstieg. Seit der Beräumung durch das Staatsarchiv Rudolstadt sei der große Saal in der Mitte des Marstalls von Schloss Heidecksburg leer. Und auch das Thüringer Landesmuseum habe eine Mammutaufgabe gestemmt und sein Depot im Erdgeschoss des Marstalls ausgelagert.

Bäume mit allen Ecken, Balken und Biegungen vermessen

Die Beräumung des Marstalls sei notwendig für die anstehende Sanierung des historischen Gebäudes im Rahmen des „Sonderinvestitionsprogramms I“ der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Zum einen habe man die Räume mit allen Ecken, Balken und Biegungen vermessen müssen, zum anderen stünden zahlreiche wichtige Untersuchungen an. Architekten, Statiker und Restauratoren nähmen die Dachkonstruktion, Wände, Decken, Schäden und alle Auffälligkeiten dabei genau unter die Lupe.

Reste einer mittelalterlichen Burg integriert

Aus Details die Verbindung zur Geschichte herzustellen, gehöre auch zum Kern der Arbeit der Bauforscher. Dabei komme oft Erstaunliches zutage – auch im Marstall, der seinem Namen gemäß einst als herrschaftlicher Pferdestall errichtet worden war. So stellte sich heraus, dass in den Bau des Marstalls Mauern und ein Turm der mittelalterlichen Burg aus der Zeit um 1400 integriert worden waren. Der Dachstuhl war eigentlich als Provisorium nach einem Brand 1735 gedacht und wurde bis zum Umbau im 19. Jahrhundert Dauerlösung. Auf dem Dachboden des Marstalls sind noch die ehemaligen Kammern der Stallknechte, die größtenteils aus der Zeit um 1814 stammen, in der ursprünglichen Raumaufteilung samt „Stillem Örtchen“ erhalten.

Pferdemist-Versteck hinter zinnenbekröntem Anbau

Auch Kurioses kommt manchmal ans Licht. So war im 19. Jahrhundert an der Nordseite des Marstalls beispielsweise ein von Zinnen bekrönter Anbau errichtet worden. Hinter den viel versprechenden Mauern wurde früher der Pferdemist versteckt.

Und auch die Fürsten brauchten mal Hilfe beim Aufstieg, wie drei Stufen an der Fassade zeigen, die den Herrschaften den Schwung aufs Pferd erleichterten.

Darum sind die Stufen auf der Heidecksburg so lang

Anke Pennekamp schreibt weiter: „Die Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt waren große Pferdefans. Fürst Ludwig Günther II. füllte ganze Bücher mit handgemalten Aquarellen seiner Pferde. Auf dem nahe gelegenen Stammsitz, Schloss Schwarzburg, wurde sogar ein ganzer Raum mit den von fürstlicher Hand gemalten Pferdebildern ausgestattet. Die Pferdebegeisterung ist auch auf Schloss Heidecksburg noch heute baulich ablesbar: So wurde beim Anlegen der Stufen, die Schlosshof, Mittlere und Untere Terrasse verbinden, auch an die Schrittweite der edlen Rösser gedacht – Menschen müssen da schon weit ausschreiten. Auf der Mittleren Terrasse steht das Reithaus, vor dem sich einst eine Reitbahn befand.

Im Schlosshof ist noch eine Pferdeschwemme zu finden, die Pferde wurden in der ehemals mit Wasser gefüllten Vertiefung im Hof ans Wasser gewöhnt oder, ganz praktisch, gewaschen. Und auch im Marstall sind die Spuren der Pferdehaltung in den früheren Depoträumen noch ablesbar. Gusseiserne weiße Stützen stechen in den leeren Räumen des Erdgeschosses hervor. Sie wurden im 19. Jahrhundert errichtet. In Halterungen konnten Bohlen befestigt und damit Pferdeboxen abgetrennt werden.“

Hippomanie für Sanierungsplanung wichtig

Für die Sanierung des Marstalls im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms I laufen derzeit die Voruntersuchungen und erste Planungsschritte. Das Planungsteam mit Experten unterschiedlicher Fachdisziplinen untersucht dafür das Gemäuer in all seinen Facetten. Der Blick in die von Hippomanie geprägten Geschichte von Schloss Heidecksburg ist für die Zukunft dabei unerlässlich. Er bildet ein wichtiges Puzzlestück für die Sanierungsplanung und den Erhalt des Denkmals.