Gemeinde arbeitet an Museums-Rettung in Reitzengeschwenda

Bislang ist zwar noch keine wirkliche Rettung in Sicht, doch so schnell gibt Henry Drogatz nicht auf: Nicht nur einen, sondern gleich zwei Experten vom Fach hat der neuerdings der SPD angehörende Bürgermeister der Gemeinde Drognitz gefunden, um das Konzept erstellen zu lassen, mit dem das Volkskundemuseum von Reitzengeschwenda in eine zumindest mittelfristig gesicherte Zukunft gehen könnte.

Schaut Drogatz in seine Gemeindekasse, würde er das Konzept lieber selbst verfassen. Doch seit ihm vor einigen Wochen in der Thüringer Staatskanzlei erklärt wurde, wie so etwas auszusehen und welchen Kriterien es zu genügen hat, weiß er: Aus eigener Kompetenz schaffen das weder die Gemeinde noch der ohnehin schmal aufgestellte Förderverein.

Um die 10.000 Euro für fachlich hieb- und stichfestes Konzept

Also bereitet Drogatz jetzt die Ausschreibung vor, die nun einmal bei allen Aufträgen ab 500 Euro sein muss. Um die 10.000 Euro wird ein fachlich hieb- und stichfestes Konzept kosten. 4000 Euro, so der Bürgermeister, hat ihm die Naturpark-Verwaltung zugesagt, deren Exposition zu heimischen Tieren und Pflanzen Teil des Museums ist. Weitere 2000 Euro wird der Landkreis beisteuern, so hat es ihm Landrat Marko Wolfram (SPD) versprochen. Die restlichen 4000 Euro könne man vielleicht aus den noch bereitgestellten Fördermitteln des Landes nehmen, aber ungern. Denn nicht nur kann das Haus ein paar Reserven gut gebrauchen, auch die avisierte Wiederherstellung des historischen Sägewerks ist ja noch längst nicht abgeschlossen.

Vielleicht Museums-Wurst als Bonus zum Kombiticket

Zudem wird die vom Land geforderte Katalogisierung der Bestände wohl auch technischer Hilfsmittel bedürfen. Alles ziemlich schwierig für eine Gemeinde, die seit Jahren in der Haushaltssicherung steckt. Drogatz hat deshalb ein Spendenkonto für das Museum eingerichtet, in der Hoffnung, dass vielen Einwohnern wie auch Heimatfreunden aus der Umgebung das Museum in den knapp über 50 Jahren seines Bestehens und Wachsens so ans Herz gewachsen ist, dass sie auch mit kleinem Geld vielleicht Großes ins Werk setzen wollen.

Die Staatskanzlei als Thüringens De-facto-Kulturministerium hatte vor einigen Monaten angekündigt, die jährliche Förderung von 21.500 Euro für das Museum, mit der im Wesentlichen der Teilzeit-Mitarbeiter Markus Gottschald bezahlt wird, in diesem Jahr auslaufen zu lassen, wenn Gemeinde beziehungsweise Förderverein kein solides und mehr Wirtschaftlichkeit versprechendes Konzept vorlegen. Auch die Museen, die „aus Erwägung der regionalen Ausgewogenheit, zur Festigung kultureller Knotenpunkte in ländlich geprägten Bereichen und zur Förderung des Tourismus in die Landesförderung aufgenommen werden“, wie es in der offiziellen „Museumsperspektive 2025“ für Thüringen heißt, werden demnach nur dann bezuschusst, wenn die Häuser die Qualitätskriterien nach dem internationalen Museumsstandard ICOM erfüllen. Dazu gehört neben dem Sammeln, Bewahren, Forschen und Vermitteln auch die Arbeit auf der Grundlage eines Museumskonzeptes und eines -leitbildes.

Gefordert werden zudem ein stärkeres Engagement der Einwohner selbst, etwa über die Mitgliedschaft im Verein oder ehrenamtliche Leistungen für die Museen, sowie eine Kooperation der kleineren Häuser untereinander. Letztere, so Drogatz, ist quasi auf dem ganz kurzen Dienstweg mit dem Bergbau- und Heimatmuseum in Könitz bereits angelaufen: Markus Gottschald, in Reitzengeschwenda ohnehin in der musealen Winterruhe, vertritt seit einigen Wochen die erkrankte Könitzer Museumschefin Heide-Marie Lämmerzahl.

Landrat schlägt Arbeitsgruppe für Museumskonzept vor

Demnächst will sich Drogatz mit Unterwellenborns Bürgermeisterin Andrea Wende (Freie Wähler) zu weiteren Schritten in der Zusammenarbeit austauschen; eine Idee fänden beide gut: Kombi-Tickets für die Museen in Reitzengeschwenda und Könitz, deren Nutzer auch noch einen Bonus erhalten – zum Beispiel eine eigens geräucherte Museums-Wurst.

Die nicht gerade rosigen Aussichten für das Volkskundemuseum, dargestellt in einem OTZ-Beitrag am 30. Januar 2020, hatten Kreisheimatpfleger Ralf Thun zu einer Podiumsdiskussion über die Zukunft der kleinen Museen im Landkreis einladen lassen. Deren Ergebnisse waren freilich mager geblieben und kaum über die Bestandsaufnahme hinausgegangen. Landrat Wolfram hat jüngst vor dem Kreistag trotzdem Optimismus verbreitet. Wo Bürgermeister, Gemeinderat und Ehrenamtliche zusammenstehen, sehe er trotz knapper Kassen gute Chancen für die Zukunft von Heimatmuseen und -stuben, betonte er.

In der nächsten Sitzung des Kultur- und Bildungsausschusses will er den Vorschlag einbringen, dass eine Arbeitsgruppe aus Kulturamt, Kreistagsmitgliedern, Kreisheimatpfleger und Fachleuten des Landesmuseums Heidecksburg ein Entwicklungskonzept für die Museen im Landkreis erarbeitet.

Ziel sei „Hilfe zur Selbsthilfe, wo es nötig ist“, formuliert der Landrat eher wolkig. Der indes wissen dürfte, dass auch Geld gefordert ist. Denn in der „Museumsperspektive 2025“ steht für Häuser wie das in Reitzengeschwenda auch dieser Satz: „Eine Förderung des Landes setzt die finanzielle Beteiligung der betreffenden Landkreise und Gemeinden voraus.“ Und möglicherweise sind damit nicht nur die zugesagten 2000 Euro fürs Konzept gemeint.

Spenden für das Volkskundemuseum Reitzengeschwenda: Kreissparkasse Saalfeld/Rudolstadt, IBAN: DE81 8305 0303 0000 1907 80, BIC: HELADEF1SAR, Zahlungsgrund: Spende Museum