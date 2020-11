Gemeinderat Schwarzburg beschließt zur Jugendherberge

Die Jugendherberge in Schwarzburg sucht nach einer sicheren Zukunft. Der Gemeinderat will darüber am Dienstag entscheiden.

Im kommunalen Versammlungsraum in der Burkersdorfer Straße 2 in Schwarzburg trifft sich am Dienstag, 17. November, ab 19.30 Uhr der Gemeinderat für wichtige Entscheidungen.

Weit über ein Jahr nämlich dauert schon die Suche nach einer Zukunft für die Jugendherberge „Hans Breuer“, deren Trägerschaft das Deutsche Jugendherbergswerk schon lange zum Jahresende 2020 gekündigt und die bisherige Pächterin Brigitte Künzel ihren Ruhestand angekündigt hat. Jetzt gibt es einen offenbar beschlussfähigen Vertragsentwurf, über den abgestimmt werden soll.

Ebenso auf der Tagesordnung steht die Berufung eines Wahlleiters und eines Stellvertreters zur Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Schwarzburg am 24. April 2021.

Die Demontage von Wellasbestplatten an der Überdachung des Schwarzburger Bauhofes sowie Maler- und Tapezierarbeiten in einer Mietwohnung am Friedrich-Ebert-Platz 8 sollen anschließend vergeben werden.

Nach Informationen der Bürgermeisterin sowie Anfragen der Gemeinderäte und Bürger gibt es einen nichtöffentlichen Teil.