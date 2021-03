Gemeinderat Sitzendorf tagt schon zum zweiten Mal

Während es andernorts in der Region nach demnächst fast einem Quartal im neuen Jahr noch nicht einmal die erste Sitzung gab, kommt der Sitzendorfer Gemeinderat in der nächste Woche schon zur zweiten Beratung zusammen. Erneut ist das neue, aber weiterhin namenlose Multifunktionsgebäude in der Badstraße 11 (am Schwimmbad) Tagungsort. Los geht es am Mittwoch, dem 17. März, wie immer schon um 18.30 Uhr. Die Teilnahme ist für jedermann nur Covid-19-symptomfrei und mit einer ständig getragener Maske nach Standard FFP2, KN95, K95 möglich.

Auf der Tagesordnung im Anschluss an die Formalitäten steht der Abschluss eines Wartungsvertrages für die Sektionaltore und Brandschutztüren im Multifunktionsgebäude sowie weiterhin für die Rauchwarnanlage-Anlage im Kindergarten. Auch sollen Planungsleistungen zum Umbau im Kindergarten 2021 vergeben werden.

Vorgesehen ist eine Beratung zum Verkauf von gemeindeeigenen Wohnungen generell, sowie konkret ein Verkauf einer Drei-Raum-Wohnung in der Badstraße 7. An die Möglichkeit der Anfrage für die Einwohner schließt sich ein öffentlicher Teil an.