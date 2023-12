Noch bis zum 31. Dezember ist Schillers Weihnacht in Rudolstadt dieses Jahr geöffnet. Der Markt endet mit einer Silvesterparty.

Geölter Witz oder Venezianische Nacht: So feiert Saalfeld-Rudolstadt den Jahreswechsel

Saalfeld-Rudolstadt Die Top-Fünf-Veranstaltungstipps für den Silvesterabend im Landkreis.

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende entgegen. Und vor den meisten von uns liegt dank des Neujahrstags am Montag wieder ein langes Wochenende. Eines mit einem gut gefüllten Veranstaltungskalender. Für Kurzentschlossene gibt es noch die Chance, Karten für den Silvesterabend zu bekommen. Hier unsere Top-Fünf-Tipps für den Jahreswechsel im Landkreis:

Kabarett im Meininger Hof

Satire steht traditionell im Saalfelder Meininger Hof auf dem Programm. Am Sonntag um 16 Uhr gastiert hier Kabarettist Meigl Hoffmann von der Leipziger Pfeffermühle mit seinem Programm „Geölter Witz - im Rahmen der Mona Lisa“. Hoffmann mimt darin den Museums-Wärter Manfred Subbotnik, die Aufsicht mit der Draufsicht, ein Sachse auf Du und Du mit der Mona Lisa, der Kunst und den Problemen der Zeit. Witzig, kritisch, aktuell und provokant. Bei diesem Programm treffen Mutterwitz auf Philosophie und gute Unterhaltung auf Haltung.

Silvesterkonzert in der Stadthalle

Am letzten Tag des Jahres werden die Thüringer Symphoniker unter Leitung ihres Chefdirigenten Oliver Weder den Beweis erbringen, dass man kriminelle Energie und heitere Unterhaltung auf das Schönste verbinden kann. Mit Charme, Schwung und Leidenschaft wollen die Musiker ihr Publikum in Feierlaune bringen. Spannung wird ganz großgeschrieben, denn die Hits der Filmmusik, die den Countdown des Jahres einläuten, sind ganz heiße Ware. Während die Nachmittagsvorstellung bereits ausverkauft ist, gibt es für das Konzert um 19.30 Uhr noch Restkarten.

Konzertgenuss im Kino

Live dabei sein beim Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker kann man am 31. Dezember von 17 bis 19 Uhr im Rudolstädter Kino Cineplex. Das Jahr 2023 lassen die Berliner Philharmoniker mit der vollen Wagnerwucht ausklingen: Chefdirigent Kirill Petrenko dirigiert Auszüge aus den Opern Tannhäuser und Die Walküre. Als Solisten des Abends sind Tenor Jonas Kaufmann in seiner Paraderolle als Siegmund, Sopranistin Vida Miknevičiūtė (Sieglinde) und Bass Georg Zeppenfeld (Hunding) zu erleben. Die Kino-Vorstellung beginnt eine halbe Stunde früher als das Konzert in der Philharmonie Berlin und bietet ein Vor- und Pausenprogramm mit exklusiven Gesprächen und Einblicken rund um das Konzert.

Venezianische Nacht in der Sportschule

Zu einem unvergesslichen Abend unter dem Motto „Eine venezianische Nacht“ wird in die Landessportschule Bad Blankenburg eingeladen. Das Programm zum Jahreswechsel bietet Showeinlagen, musikalische Begleitung durch DJ Torsten, eine Tombola und ein Höhenfeuerwerk zu Mitternacht. Auch kulinarisch wird mit einem Galabuffet, Mitternachtsimbiss und diversen Getränken aller Art bestens gesorgt. Los geht es ab 19 Uhr.

Silvesterparty auf Schillers Weihnacht

In Rudolstadt gibt es dieses Jahr eine Premiere: Erstmals wird auf Schillers Weihnacht zu einer Silvesterparty mit DJ Jörg Eismann eingeladen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Veranstaltungen ist hier der Eintritt frei. Die Besucher erwartet ein entspannter Jahresausklang in der gemütlichen Atmosphäre des Marktes mit zahlreichen Feuerstellen und Verweilmöglichkeiten. Der Markt ist ab 12 Uhr geöffnet, ab 18 Uhr wird in den Partymodus umgeschaltet.