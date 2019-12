Über 50 Teilnehmer nahmen am Modellprojekt zur Gesundheitsförderung für Arbeitssuchende in Saalfeld-Rudolstadt teil. Nun wird es verlängert.

Gesund auf Arbeitssuche in Saalfeld-Rudolstadt

Zufrieden und glücklich sehen Jennifer Mergenthaler und André Flister an diesem Nachmittag aus. Das Paar berichtet in kleiner Runde vom Erfolg seiner Gewichtsabnahme durch gesunde Ernährung und viel Bewegung. „Aus einer Stunde Spaziergang mit den Hunden sind jetzt zwei geworden“, sagt die 35-Jährige stolz auf sich. Beide haben am Kurs „AktivA“, der über das Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt und die AOK plus angeboten wird, teilgenommen und damit ihre Leben komplett umgekrempelt. Zum Positiven.

Bei dem kostenfreien vierstündigen Präventionskurs treffen sich die Teilnehmer wöchentlich, um über gesunde Ernährung, Kalorien einsparen und die Gestaltung des Tagesablaufs zu sprechen. Auch wird gemeinsam gesund gekocht und in Achtsamkeitstrainings lernen sie auf körperliche Empfindungen zu hören. Projekt soll Gesundheit von Arbeitssuchenden fördern Der Kurs ist Teil des 2017 gestarteten Modellprojektes zur Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung von gesetzlichen Krankenkassen und dem Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt. Dieses war eines von vier Jobcentern in Thüringen, dass mit dem Projekt anfing. Erfolgreich. Deswegen erfolgt seit Dezember 2019 die Fortsetzung um zwei Jahre. Seither gab es neun Kurse mit über 50 Teilnehmern, 2020 soll es zudem einen Aufbaukurs und drei weitere Aktiva-Kurse geben. Die Teilnahme ist freiwillig, die Kosten tragen die Krankenkassen. Finanziert wird das Ganze aus einem Fond des Verbandes Gesetzlicher Krankenversicherungen. „Hier bieten wir ein Angebot mit wenig bürokratischem Aufwand an, was langfristig hilft“, sagt der Geschäftsführer des Jobcenters, Uwe-Jens Kremlitschka. Arbeitslosigkeit und gesundheitliche Probleme eng verwoben Angeboten werden die Kurse in Gesprächen im Jobcenter. Vorab gab es eine Schulung für die Mitarbeiter, um über die speziell für Arbeitssuchende ausgerichteten Angebote aufklären zu können, eine gesundheitsorientierte Beratung zu geben und zur freiwilligen Teilnahme zu motivieren. Die AOK Plus steht in Saalfeld-Rudolstadt als Partner zur Seite. „Als Vertreter der gesetzlichen Krankenversicherung geht es uns darum, die Menschen zu motivieren, aktiver zu sein und ohne Scheu die Angebote der Gesundheitsförderung wahrzunehmen, damit der leider häufige Kreislauf zwischen Arbeitslosigkeit und Krankheit aufgebrochen wird“, sagt Andrea Topf von der AOK Plus. Gesundheit als Garant für erfolgreiche Arbeitsvermittlung „Der Großteil unserer Teilnehmer hat gesundheitliche Probleme“, weiß Uwe-Jens Kremlitschka. Arbeitslosigkeit und Gesundheit können sich gegenseitig beeinflussen. Aus diesem Grund wurde das Modellprojekt etabliert. „Nachhaltige und erfolgreiche Integration in Arbeit funktioniert nur, wenn auch die gesundheitliche Verfassung stabil ist“, betont der Geschäftsführer weiter. „Wenn man fitter wird, hat man vielleicht bessere Chancen, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen“, ist auch die Hoffnung, die Teilnehmerin Jennifer Mergenthaler hat. Sie lernte wie ihr Partner einen Bürojob. „Mir hat die Maßnahme echt gut getan. Man hat was fürs Leben gelernt“, sagt André Flister. „Ich bin dankbar, dass ich diese Maßnahme mitmachen konnte und ich fühle mich fitter.“ Das zeigt sich auch an der Gewichtsabnahme der beiden. Bei Jennifer Mergenthaler sind es über 40 Kilogramm, bei ihrem 40-Jährigen Partner 33. Und das seit April diesen Jahres. Gern sollen es noch mehr werden, auch dafür nehmen sie am Fortsetzungskurs teil. Lob ernten sie jetzt schon, wenn sie sich mit ihrem neuen selbstbewussten Ich präsentieren.