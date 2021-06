Bach-Finale mit Problemen: Kurz bevor der Kiesbach am Flauer erst ins Rohr und dann in die Sormitz schießt, wird er mit Querbauwerken sowie altem Geäst und geschreddertem Holz an seinen Ufern belastet. GUV-Geschäftsführer Sven Mechtold (links) sinnt mit der Schaukommission über Abhilfe nach.