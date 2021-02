Saalfeld-Rudolstadt Defektes Abfuhrfahrzeug der Städtereinigung Ernst führt zu einem Appell an alle Einwohner

Glas in Saalfeld-Rudolstadt vorerst zu Hause sammeln

Durch einen Fahrzeugausfall bei der Städtereinigung Ernst, die als Auftraggeber im dualen System fungiert, können derzeit die Glascontainer-Stellplätze im Landkreis Saalfeld Rudolstadt nicht angefahren und die Container daher geleert werden.

An der Behebung des Problems werde bereits mit Hochdruck gearbeitet, heißt es in der Mitteilung der Abfallberatung. Es werde daher gebeten, möglichst kein Glas an die Stellplätze zu bringen und dieses vor erst zu Hause zusammen. Für Sitzendorf hat Bürgermeister Martin Friedrich diesen Hinweis bekräftigt: “Bei uns sind die Container teilweise schon sehr voll. Bitte keine Flaschen daneben stellen oder ähnliches! Die Flaschen gehen kaputt und die Scherben sind weder für Tiere noch Autoreifen schön!”