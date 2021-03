Mit einer Bohrspültechnik und damit ohne größere Aufschachtungen verlegt die Telekom in Königsee Glasfaserkabel.

Königsee Noch bis Ende nächster Woche gibt es an der Ortsdurchfahrt Verkehrsbehinderungen

Glasfaserkabel für schnelles Internet in Königsee

Geduld und Nachsicht brauchen Auto- und Fahrradfahrer und auch Fußgänger derzeit an der Ortsdurchfahrt in der Kernstadt Königsee. Nach Auskunft von Rathaussprecherin Anne Baum verlegt die Telekom von der ehemaligen BBS bis zur Geschäftsstelle der AOK an der Gehrener Straße (B88) Glasfaserkabel mittels der Horizontalspülbohrtechnik.

Erfreulich immerhin ist, dass eine Vollsperrung der Straße nicht dafür nötig ist. Vorsicht und Rücksichtnahme ist trotzdem angezeigt, denn in der Bauzeit gibt es eine halbseitige Sperrung in diesem Bereich mittels Ampelregelung. Geplant sind die Bohrungen und damit die Sperrung noch bis zum bis 19. März.