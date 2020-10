Gleiswechsel am Bahnübergang in Meuselbach-Schwarzmühle

Obstfelderschmiede. Den eher ruhigen Herbst nutzt die Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn (OBS) traditionell für Wartungs- und Revisionsarbeiten. Das ist auch im Corona-Jahr 2020 nicht anders. Bevor allerdings die Bergbahn selbst in ihre Revisionspause geht, hat sich ein anderes Projekte vorgeschoben. Seit Jahr und Tag macht der Bahnübergang unweit des Bahnhof Meuselbach-Schwarzmühle Schwierigkeiten und wird daher komplett saniert. Deswegen gibt es vom 22. bis zum 28. Oktober 2020 Schienenersatzverkehr. Schon gestern begann die Vollsperrung für den Straßenverkehr bis 30. Oktober,

“Während dieser fünf Tage werden in Zugverbindungen in diesem Bereich per Schienenersatzverkehr bedient”, so Pressesprecherin Astrid Apel. “Die Fahrzeiten entsprechen dem regulären Fahrplan unserer Züge. Den Abfahrtsort des SEV können unsere Fahrgäste jeweils den SEV-Lageplänen an den Haltepunkten entnehmen.” Eine Ausnahme bildet Meuselbach-Schwarzmühle, dort werden extra andere Ersatzhaltestellen eingerichtet. Dass die Fahrgastzahlen nicht allzu hoch sind, belegt auch der Umstand, dass man mit Kleinbussen für maximal acht Personen diese Zeit überbrücken kann. Trotzdem legt Astrid Apel Wert auf den Hinweis, dass es in dieser Zeit nicht möglich ist, Fahrräder mitzunehmen. Auch müssen die Fahrgäste in Schwarzmühle auf einem Behelfsübergang den Baustellenbereich zu Fuß überwinden.