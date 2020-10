Gösselsdorfer Preisskat trotzt der Coronakrise

Als der neue Feuerwehrverein von Gösselsdorf im Frühjahr 1991 seinen ersten Preisskat veranstaltete, konnte keiner ahnen, dass sich dieser zum beständigsten und mit durchschnittlich mehr als 40 Teilnehmern auch zum erfolgreichsten Preisskat im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt entwickeln würde. Im Herbst des letzten Jahres fand bereits der 58. Gösselsdorfer Preisskat statt. Dazu kommen noch 18 Preisskate zu den Backhausfesten.

Durch die Coronakrise mussten der Frühjahrs-Preisskat und das Backhausfest abgesagt werde. Damit die Tradition auch dieses Jahr weitergeführt wird, entschloss sich der Verein, den Herbstpreisskat trotz erheblichen Mehraufwands durchzuführen.

Hierzu wurde ein Hygienekonzept erarbeitet, das vom Gesundheitsamt genehmigt wurde. So mussten auf Grund der Abstandsregeln neben dem Vereinsraum zwei größere Garagen als Spielstätte hergerichtet und zwei Zeltpavillons aufgebaut werden. Eine zusätzliche Toilette wurde aufgestellt und die Kontaktdaten wurden aufgenommen.

Sieger wurde Willy Fichtmüller

So akribisch vorbereitet konnte jetzt am Samstag der 59. Gösselsdorfer Preisskat starten. Trotz eingeschränkter Werbung nahmen 24 Skatfreunde in zwei Runden zu je 40 Spielen den Kampf um die sechs Geldpreise auf.

Mit 2450 Punkten ging Willy Fichtmüller aus Lauscha als Sieger hervor. Mit sehr guten 1354 Punkten lag er bereits nach der ersten Serie in Führung. Bei seiner 39. Teilnahme war es sein erster Sieg in Gösselsdorf. Den 2. Platz belegte Ralf Schneider aus Wiesenfeld bei Coburg mit 2353 Punkten. Mit Wolfgang Erhard aus Saalfeld belegte wieder ein alter Bekannter den 3. Platz. Er erreichte 2194 Punkte und liegt nun bei 40 Teilnahmen mit 69.575 Punkten auf dem 5. Platz in der Gesamtwertung.

Bei den vorderen Plätzen in der Gesamtwertung aller 59. Gösselsdorfer Preisskate gab es keine wesentlichen Veränderungen. Da führen weiterhin die Gösseldorfer Thomas Liebmann mit 91.484 vor Christian Stahl mit 84.832 Punkten. Der Drittplatzierte, Harry Fuhrmann aus Neuhaus, konnte etwas Boden gut machen und liegt nur noch 1026 Punkte hinter Stahl.