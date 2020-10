Eigentlich ist Christian Haun von ziemlich bedächtigem Gemüt, an diesem Abend aber droht der Ortsteilbürgermeister von Langenschade aus der Haut zu fahren. Denn erneut drohen die Baupläne einer jungen Familie an Langenschades Dauerproblem zu scheitern – dem mangelnden Löschwasser.

Dabei ist es weniger der wirkliche Mangel als vielmehr der nicht überall im Ort und nicht ständig gesicherte Zugriff auf das natürliche Löschmittel, der die Sache so vertrackt und teils sogar absurd macht. Der durch das Dorf führende Schadebach ist außer nach Dauerregen ein eher mickriges Rinnsal, der eine Teich am nördlichen Ortsrand nur ein größerer Tümpel, die Hydranten dürfen wegen des überalterten Trinkwassernetzes ohnehin nur in Notfällen genutzt werden, liefern aber laut Haun ohnehin nicht genug Nass für einen längeren Löscheinsatz.

Die Gemeinde Unterwellenborn, deren Rat am Mittwochabend in Goßwitz tagt, hat zwecks Behebung des Löschwassernotstands ein erhebliches Investitionsprogramm aufgelegt. Eine erste knapp 200.000 Liter fassende und fast ebenso viele Euro teure Zisterne nahe Kirche und Buswendeschleife wurde im Frühjahr fertiggestellt; für zwei weitere, jeweils zu ähnlichen Kosten, steht aktuell die Vergabe an.

Ein Dutzend Zisternen für einen 300-Seelen-Ort?

Nun also steht das „Gemeindliche Einvernehmen zum Antrag auf Vorbescheid für den Bau eines Einfamilienhauses im ortsüblichen Baustil mit Satteldach“ an, allerdings „vorbehaltlich der Klärung zur Löschwasserversorgung“, wie es in der Vorlage heißt. Schwierig, wie die kommissarische Bauamtsleiterin Anne Spaeth, erläutert. Denn zwar steht direkt vor dem betreffenden Grundstück ein Hydrant, aber der – siehe oben – reicht nicht. Und die nächste Zisterne, die demnächst gebaut wird, ist etwa 550 Meter entfernt. Die Bauaufsicht aber fordere einen sicheren Löschwasser-Zugang in maximal 300 Metern Entfernung. „Dann müssten wir ja noch mindestens zehn Zisternen bauen“, rechnet Haun für den etwa vier Kilometer langen Ort vor. Oder aber ein extra Löschwasser-Leitungsnetz verlegen, wie ein anderes Ratsmitglied einwirft. Was freilich erst recht völlig utopisch sei. Und auch nicht nötig, wie der Ortsteilbürgermeister findet. Für die Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehr sei die Strecke zur nächsten Zisterne egal, zudem könne mit den vorhandenen Schläuchen und Kupplungen von den Wasserspeichern aus jedes Haus im Dorf erreicht werden. Beim jüngsten Kellerbrand habe das bestens funktioniert, betont Haun. Und um doch wieder mehr natürliches Löschwasser zu bekommen, könne man ja beim Bau der nächsten Zisterne gleich noch den vom Wald her kommenden Graben frei baggern. Nachdem Spaeth angekündigt hat, in den nächsten Tagen mit Bauaufsicht und Kreisbrandmeister noch einmal über einen Kompromiss in Sachen Löschwasser zu verhandeln, stimmte der Gemeinderat schließlich bei nur einer Enthaltung dem Einvernehmen zum Bauantrag zu.

Teichschlamm zu belastet, um auf Acker zu kommen

Gut eine Stunde und vier Tagesordnungspunkte später rumort es wieder in Christian Haun. Zur Abstimmung steht die Vergabe einer Baugrunduntersuchung an der Straße zwischen der „Katze“-Kreuzung und Schloßkulm. Auf einem rund 50 Meter langen Stück unterhalb der Auffahrt zum Kulmberg klaffen seit Juli teils fingerbreite Risse in der Fahrbahn, sind einige Teile abgebrochen und bergab gerutscht. Die Straße ist seither in diesem Bereich halbseitig gesperrt. Der Schaden sei vom eigenen Bauhof nicht mehr zu bewältigen, erklärt Bauamtschefin Spaeth; ein Ingenieurbüro könne die notwendigen Arbeiten jedoch nur planen und Kosten prognostizieren, wenn der Baugrund zuvor untersucht werde – für rund 5300 Euro. „Da sollte aber die Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel nun mal beteiligt werden“, fordert Haun. Schließlich sei dies die wichtigste Zufahrtstraße nach Schloßkulm, das Ortsteil von Uhlstädt-Kirchhasel ist. Und diesmal müssten die Nachbarn eine Verabredung wirklich einhalten. „Nicht wie damals, als sie angeblich mit uns für die Straße nach Friedebach kämpfen wollten – und dann kam nichts mehr, die Straße ist weg“, schimpft Haun. Zur Not müsse man eben eine völlige Sperrung riskieren, um die Nachbarn zum Mittun zu bewegen. Da werde sich aber der Eigner des Kulmberghauses, dessen geänderte Pläne für Umbau und Erweiterung man gerade gebilligt habe, schön bedanken, kontern andere Ratsmitglieder. Mit großer Mehrheit wird die Baugrunduntersuchung durch eine Jenaer Firma beschlossen.

Der finanziell größte Brocken des Abends hat dann wieder mit Löschwasser zu tun – allerdings diesmal in Könitz. Zur laufenden Sanierung der Kotschau gehört auch das Ertüchtigen des von ihr gespeisten Teiches auf dem Gelände der Agrargenossenschaft. Die rund 1000 Kubikmeter Schlamm, die sich im Laufe der jahrzehntelangen Abwasser-Einleitung in die Kotschau dort angesammelt hatten und nun ausgebaggert wurden, sollten ursprünglich relativ preiswert von einem örtlichen Landwirt übernommen und auf dessen Feldern ausgebracht werden. Eine erste Beprobung im Dezember 2018 stufte den Schlamm als dafür geeignet ein, eine zweite ebenfalls gerade noch, die dritte Untersuchung, nunmehr am ausgebaggerten Schlamm vorgenommen, wies eine derartige Belastung nach, dass nur noch ein Entsorgen in einer dafür geeigneten Deponie in Frage kommt. Die Sanierungsfirma bietet dies nun als Nachtrag zu ihrem eigentlichen Auftrag an – für rund 126.500 Euro. Laut Spaeth besteht Hoffnung, dass 75 Prozent davon vom Land als Zuschuss kommen, was angesichts der Haushaltssperre, in der sich die Gemeinde befindet, eine erhebliche Erleichterung wäre.