Gräfenthal: Lehrreiche Zeitreise ins Mittelalter

Unter dem Motto „Heimat erleben – Schlosserlebnistag“ haben die Gräfenthaler Grundschüler zu Wochenbeginn einen ganz besonderen Projekttag erleben können – und mussten dafür gar nicht weit laufen oder fahren.

Die Zeitreise ins Mittelalter wurde mit einer GPS-geführten Waldwanderung begonnen, bei der jede Klasse einmal gefordert war. Hierbei mussten an bestimmen Koordinatenpunkten Wissensfragen zur einheimischen Pflanzen- und Tierwelt beantwortet werden.

Zielpunkt der Wanderung war das ehemalige Pappenheimer-Domizil Schloss Wespenstein. Gestärkt nach einer zünftigen Frühstückspause und bei herrlichem Sonnenschein begannen die spannenden, kreativen und sportlichen Erlebnisstationen im und am Schloss. So wandelten die Schülerinnen und Schüler während einer interaktiven Erlebnisführung auf den Spuren der ehemaligen Schlossbewohner, gestalteten sich ihre eigenen Ritterdolche, Schutzschilder und Burgfräulein-Hüte, durften sich sportlich bei einem „Knappen-Training“ in historisch-sportlichen Wettkämpfen messen und lüfteten so mancherlei Geheimnisse der Burg während der Geschichten-Station, so zum Beispiel Geheimgänge, die die Kinder zu einem Schatz führten. Dabei entdeckten sie Besonderheiten der damaligen Architektur wie etwa Gewölbeformen. Diese konnten dann in einem Steinmodell nachgebaut und auf ihre Festigkeit getestet werden.

Zur Erinnerung erhielt jedes Kind eine Ernennungsurkunde zum Burgfräulein respektive zum Knappen, natürlich beglaubigt durch Siegel und Schlosswappen. Der Schloss-Erlebniswandertag war ein besonderer Höhepunkt für alle Grundschüler. Die verschiedenen Stationen wurden gemeinsam mit der museumspädagogischen Angestellten Christiane Neumann und dem Lehrerkollegium erarbeitet und durchgeführt. Die Veranstaltung wurde durch Fördermaßnahmen des Referats Landkultur im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft unterstützt.