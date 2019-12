Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Große Bandbreite der Buch-Vorlieben

Alljährlich in der Vorweihnachtszeit finden sich die Klassensieger der 5. und 6. Klassen an der Saalfelder Regelschule „Geschwister Scholl“ zusammen, um die Schulsieger zu küren. In diesem Jahr stellte die Stadtbibliothek einen Raum dafür zur Verfügung, der liebevoll eingerichtet war. Wieder zeigte sich beim Vorstellen der mitgebrachten Bücher, wie unterschiedlich die Geschmäcker der Kinder sind. Von Gary Paulsen bis hin zu „Gregs Tagebuch“ war alles vertreten: Witziges gepaart mit Traurigem und auch spannenden Aspekten.

Zum Daumendrücken durfte sich jeder Leser von einem Freund oder Freundin begleiten lassen. Aber auch Eltern und Großeltern nahmen zahlreich als Gäste und Unterstützer teil. Die Qual der Wahl beim Punktevergeben hatte die Jury, bestehend aus zwei Schülern und zwei Erwachsenen. Als Sieger gingen Romy Müller aus der Klasse 6a – sie wird die Schule bei weiteren Ausscheiden vertreten- und Kihana Rosenbusch (5b) hervor. Schüler und Lehrer danken dem Team der Stadtbibliothek für die gute Vorbereitung. Alle Beteiligten hatten einen entspannten und angenehmen Dezembertag.