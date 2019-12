Große Hilfe für kleine Helden

Was für eine großartige Gemeinschaftsaktion: Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr luden die Schwarzburger Floriansjünger auf ihrem Gelände am Samstag erneut zu einem Benefiz-Adventsmarkt ein. Was als privater Geheimtipp begann, lockt immer mehr Besucher an, die die Aktion ganz bewusst unterstützen möchten und nebenbei die romantische Vorweihnachts-Atmosphäre genießen.

Markt als Fundgrube und Treffpunkt

Der Markt war sowohl eine Fundgrube für Schnäppchenjäger in der Vorweihnachtszeit, als auch Treffpunkt vieler Einheimischer und Gäste. In erster Linie war der Adventsmarkt aber ein Herzensprojekt der Schwarzburger Vereine, die hier an einem Strang ziehen: „Wir möchten das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz unterstützen. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, den Adventsmarkt zu organisieren und den Erlös zu spenden“, sagt Gabi Heunemann vom Feuerwehrverein Schwarzburg. Engagiert sind hier aber auch viele Einzelpersonen, darunter Jana Wendemuth, die verschiedene Faltsterne und viele andere gebastelte Sachen an ihren Stand mit den Kindern anbot. Mit Mann Marco hatte sie ein beleuchtetes Herz installiert, an dem man sich handschriftlich gegen einen Obolus in die Spendenbox verewigen konnte. Viele wärmende und schmückende Utensilien auf den Tischen bildeten neben den gern und viel verzehrten lukullischen Spezialitäten tragende Säulen, die den Anlass verdeutlichten, warum die Vereine des Orts beim Adventsmarkt mitmachten. Auch das Engagement des heimischen Kindergartens, inklusive der Eltern und Pädagogen zeigte, dass der Gedanke des Teilens und Helfens tief verwurzelt ist in Schwarzburg. Die kleine Emma wurde von Weihnachtsmann Olaf beschenkt und auch so manches Kind bekam für das Vortragen eines Gedichtes reichlich Süßes. Ein Magnet sind die Ponys vom Fröbitzer Hof, welche mit den jüngsten Besucher bereitwillig über den Asphalt traben.

7644 Euro für das Kinderhospiz

Den zahlreichen Besuchern wurde neben Ständen für Leib und Wohl auch ein musikalisches Programm geboten. Der einheimische Dieter Kaufmann sang mit den Gästen traditionelle Weihnachtslieder. Viele Helfer bauten auf und ab und halfen den ganzen Tag über. Im Schein der Lichterketten lassen sich die Anwesenden Waffeln, Glühwein und Bratwurst schmecken und nutzen die Gelegenheit wie in einer großen Familie gemütlich miteinander plaudern. „Es ist toll, dass die Schwarzburger und ihre Gäste auch diejenigen, die ihr letztes Weihnachtsfest feiern, nicht vergessen“, freut sich Besucherin Sabine Franz, über das Engagement der Ortsvereine und Bürger. Der Erlös für das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz beträgt am Ende 7644 Euro und hat sich somit zum Vorjahr verdreifacht.