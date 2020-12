Große Mengen selbstgebauter Pyrotechnik in Rudolstadt gefunden: Mann zwischenzeitlich in Haft

Am Donnerstagabend erhielt die Polizei die Mitteilung, dass in der Nähe des Heineparkes offensichtlich Silvesterböller o. ä. gezündet wurden. Polizisten konnten ein 28-jähriger Tatverdächtiger in der Nähe festgestellt werden. In dessen Wohnung stellten die Beamten eine erhebliche Menge an Pyrotechnik, offensichtliche Selbstlaborate, Chemikalien und entsprechende Werkzeuge zur Bearbeitung fest.

Sicherstellung und Abtransport übernahmen Spezialkräfte der Polizei. Der zwischenzeitlich festgenommene 28-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wieder entlassen. Weitere Angaben können, in Hinblick auf die gerade begonnen kriminalpolizeilichen Ermittlungen, momentan nicht gemacht werden.

