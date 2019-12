Grünes Licht für Solarstrom gegen Votum von Ortsteilrat Goßwitz

Wie etliche andere Kommunen verzeichnet auch die Gemeinde Unterwellenborn mehr Anträge auf die Errichtung von größeren Solarstromanlagen. Die Entscheidungen im Gemeinderat fallen indes sehr unterschiedlich aus.

Für den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Gelände des vormaligen Umspannwerkes zwischen Kamsdorf und dem Maxhütte-Industriegebiet durch die Teag-Tochter Komsolar ließ der Gemeinderat in seiner Dezembersitzung gar nicht erst die Aufstellung eines Vorhabens- und Erschließungsplanes zu. Haupteinwand: Die Module würden zu nah am Wohngebiet der Unterwellenborner bzw. Karl-Liebknecht-Straße stehen und den Anwohnern die Sicht verbauen.

Sorge um Beschädigung der Deponie-Abdichtung

Ebenfalls keinen Steinwurf entfernt von Wohnhäusern breitet sich in Goßwitz der mehr oder minder grüne Buckel der ehemaligen Deponie an der Sonnenleite, mit der das Loch des vormaligen Eisenerz-Tagebaus verfüllt wurde. Hier aber hat der Gemeinderat den Investoren aus dem niederbayrischen Regen de facto Grünes Licht erteilt – entgegen der Stellungnahme des Ortsteilrats von Goßwitz/Bucha, der im Oktober das Vorhaben einstimmig abgelehnt hatte. Und das aus einer ganzen Reihe von Gründen. So sei durch die Bauarbeiten eine Beschädigung der Abdichtung über dem Deponiekörper zu befürchten, der dann auch Richtung Dorf ausgasen könnte. Wer eventuelle Folgekosten für Reparaturen übernehme, bleibe unklar. Zudem sei bekannt und auch bergamtlich bestätigt, dass es auf dem Gelände bereits zu Boden-Einbrüchen und Senkungen gekommen sei, die auch künftig nicht auszuschließen wären. Es fehlten Ausführungen zum Sicht- und Blendschutz für die Anwohner, so der Ortsteilrat, der auch darauf verwies, dass in unmittelbarer Nähe zwei Biotope mit geschützten Tierarten liegen und der Bergbau-Lehrpfad zur Sonnenleite direkt an den Solarstrom-Modulen vorbeiführen würde.

All diese Bedenken teilen die zuständigen Fachbehörden aber eher nicht bzw. sehen einfache Abhilfe. So seien geschützte Tiere auf dem Gelände mangels geeigneter Vegetation nicht zu erwarten; mit einer Abgrenzung per Zaun und Hecke seien Sichtschutz und Aussperren von Besuchern gewährleistet. Die Risiken durch den Altbergbau seien bekannt und der Investor darauf eingestellt. Dessen Planer wiederum versichert laut den Abwägungs-Unterlagen, dass die Solarmodule lediglich auf Streifenfundamenten errichtet werden, so dass die Abdichtung der Deponie nicht angegriffen werde. Insgesamt, so der mit der Abwägung beauftragte bayerische Bauingenieur Christian Costa, entspreche das Vorhaben in geradezu idealer Weise dem Leitfaden des Thüringer Wirtschaftsministeriums für Solarparks auf Brachflächen.

Davon ließ sich auch der Gemeinderat überzeugen und befürwortete mit allerdings knapper Mehrheit den Bebauungsplan für die Solarstromanlage. Nach Einschätzung von Unterwellenborns Hauptamtsleiter Olaf Melzer dürfte somit einer Baugenehmigung nichts mehr im Wege stehen.