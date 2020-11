Grünes Licht für Stallbau bei Neuenbeuthen

Die Temperatur im ungeheizten Dorfsaal von Reitzengeschwenda war am frühen Mittwochabend ziemlich eisig, die Stimmung bei den meisten Gästen war es wenig später auch: Nach lediglich gut zehn Minuten und ohne weitere Diskussion rief Henry Drogatz (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Drognitz, die Mitglieder des Gemeinderats zur Abstimmung über den Neubau eines Legehennenstalls bei Neuenbeuthen – und konnte eine klare Mehrheit von sechs Ja-Voten gegen zwei ablehnende Stimmen notieren.

Damit hat Benjamin Stanze, Chef eines landwirtschaftlichen Familienbetriebs in Neuenbeuthen, nun Grünes Licht für sein Vorhaben, rund 500 Meter außerhalb des Orts einen Stall samt Auslaufbereichen und Futtersilos für bis zu 14.994 Legehennen zu errichten, wobei er eine entsprechende Wasserversorgung, Abwasseranlage, geeignete Zu- und Ausfahrten zur nächsten Straße sowie eine gesicherte Löschwasserreserve nachzuweisen hat.

Landschaftsplan aus den1990er Jahren gilt als überholt

Drogatz verwies vor der Abstimmung nur knapp auf die Vorgeschichte. Zweimal hatte sich der Gemeinderat im Frühsommer mit dem Vorhaben befasst, zunächst aber die Entscheidung vertagt, um das von Stanze selbst beauftragte Geruchsimmissions-Gutachten abzuwarten wie auch die Beurteilung durch die zuständige Genehmigungsbehörde im Landratsamt. Nach Stanzes Antrag auf Wiederaufnahme des Genehmigungsverfahrens von Ende Oktober habe nun beides dem Gemeinderat vorgelegen. Das Geruchsgutachten bestätige die Zulässigkeit. Das zweite, von Gegnern des Vorhabens wiederholt eingebrachte Argument, dass der Bau eines immerhin 70 Meter langen und acht Meter hohen Stalls samt dreier Futtersilos das Landschaftsbild zerstöre, sei aus Sicht der Genehmigungsbehörde nicht zutreffend: Zwar gebe es einen Landschaftsplan aus den 1990er Jahren, an den sich aber niemand gehalten habe und der daher überholt sei. Das Landratsamt empfehle daher, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.

Nach Feststellung des Abstimmungsergebnisses wollte Drogatz die Sitzung schließen, erteilte indes auf deren Drängen Annekathrin Pitzing das Wort, die mit Christian Roth und einigen anderen Anwohnern eine Bürgerinitiative gegen den Stallbau ins Leben gerufen hatte. Pitzing erinnerte daran, dass Drogatz einst zugesagt hatte, dass alle interessierten Einwohner Einblick in das Geruchsgutachten erhalten würden. „Wir warten bis heute“, sagte sie. Der Bürgermeister mochte sich an eine solche Zusage nicht erinnern und verwies darauf, dass das Gutachten Benjamin Stanze als Auftraggeber gehöre, der auch über eine Herausgabe oder Einsichtnahme zu befinden habe. Eine weitere Forderung Pitzings, dass die Gemeinde die Installation von Abluft-Filtern am Stall zur Auflage machen sollte, wies Sabine Kraft-Zörcher als Rechtsanwältin der Gemeinde zurück: Die Kommune sei selbst keine Genehmigungsbehörde und dürfe daher im Verfahren keine Auflagen erteilen. Wenn das Landratsamt aufgrund der eingereichten Planungen keine begründete Notwendigkeit von Filtern sehe, sei das eine rechtlich einwandfreie Entscheidung.

Gleiches gelte für Roths Einwand, wonach die sogenannte GIRL-Richtlinie zur Beurteilung eventuell gesundheitsschädigender Geruchsausbreitung durch neuere wissenschaftliche Studien längst überholt sei. Gerichte würden die Richtlinie weiterhin als Basis ihrer Rechtsprechung heranziehen und seien darin auch in Widerspruchsverfahren bestätigt worden, sagte Kraft-Zörcher. Im Übrigen halte die geplante Anlage sogar den doppelten Abstand zur Wohnbebauung als vom Gesetzgeber gefordert ein.

„Wenn der Wind richtig pfeift, stinkt’s trotzdem“, kommentierte eine ältere Frau beim Verlassen des Saals. Bislang habe man in Neuenbeuthen stets zusammengehalten, trotz geringer Mittel viel geschaffen und gern miteinander gefeiert, so etwa beim traditionellen Weihnachtsmarkt am zweiten Feiertag. In diesem Jahr, so Annekathrin Pitzing, habe man noch nichts in Planung – und die Stimmung sei auch nicht danach.