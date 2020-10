Grünpaten des Rottenbacher Bahnhofs suchen Verstärkung

Rottenbach. Grüninsel am Vorplatz bekommen Verschönerungskur. Am Reformationstag sind alle zum Kürbis-Schnitz-Tag eingeladen.

Mitstreiterinnen und Mitstreiter willkommen! Die Rottenbacher lassen sich vom Rückschlag aus der Vorwoche, als die Sanierung des Nebengebäudes im Stadtrat vorerst gescheitert war, nicht entmutigen. Für den kommenden Samstag, den 24. Oktober, ruft Ortsteilbürgermeister Ingo Krestekies zum Arbeitseinsatz an die „StadtLandInsel“, wie die Internationale Bauausstellung (IBA) Thüringen den Bahnhofsvorplatz auch per Beschriftung getauft hat. „Ab 9 Uhr werden die Grüninseln auf dem Gelände wieder gepflegt. Herzlich willkommen sind fleißige HelferInnen. Für die Versorgung ist unser Bahnhofladen geöffnet“, schreibt Krebstekies in seinem Weblog „Rottenbach aktuell“. Und fügt augenzwinkernd hinzu: „Ein Verantwortlicher für das passende Wetter wird gesucht!“ Zuletzt Mitte Mai hatten die Helfer zu einer Aktion eingefunden und der damals kräftig entwickelten Vegetation das gewünschte Maß gegeben.

Noch weniger wetteranfällig wird die nächste Veranstaltung sein, über die an gleicher Stelle bereits vorinformiert wird. Am Reformationstag (31. Oktober) um 14 Uhr sind Alt und Jung zum großen Kürbisschnitzen willkommen. Schon im Vorjahr waren viele Kinder und Eltern mit Spaß dabei. In diesem Jahr werde man in einem großen Zelt Tische aufstellen, an denen auf Basis geltender Infektionsschutzregeln die Meisterwerke hergestellt werden können. Für die Versorgung mit Essen und Trinken werde gesorgt und das dazugehörige Hygiene-Konzept beim Gesundheitsamt eingereicht.