Grundschüler aus Kaulsdorf und Könitz zu Gast im Thüringer Landtag

Zwei vierte Klassen aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt waren am Montag auf Visite in Erfurt.

Mit der Gemeinschaftsschule Kaulsdorf und der Friedrich-Herthum-Grundschule aus Könitz haben am Montag gleich zwei vierte Klassen aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die Gelegenheit genutzt, den Thüringer Landtag in Erfurt zu besuchen. „Dabei stellten die Grundschüler unter Beweis, dass Politik, praktisch vermittelt, auch für die Jüngsten interessant sein kann“, heißt es in einer Mitteilung der CDU.

Nach Informationen über Thüringen und das Parlament begrüßte der Saalfelder Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck (CDU) seine kleinen Gäste persönlich, die im Plenarsaal auf den Stühlen der Abgeordneten Platz genommen hatten.

Arbeit im Parlament über Rollenspiel erlebbar

Wie sich die Arbeit ihres Gastgebers und der anderen Parlamentarier gestaltet, wurde für die Schüler im Rollenspiel erlebbar. Es wurde über das Für und Wider einer Verlängerung der Sommerferien diskutiert und abgestimmt. Dabei ließ so mancher bereits Interesse und Talent für eine politische Laufbahn vermuten. Die Schülerinnen und Schüler waren sich sehr wohl bewusst, wie wichtig das Lernen ist. Dementsprechend entschied sich die große Mehrheit gegen die Verlängerung der Sommerferien.

„Seit vielen Jahren begrüße ich Schulklassen aus unserem Landkreis und freue mich über das große Interesse. Es ist immer wieder schön, wie engagiert die Kinder Fragen stellen und sich einbringen“, so Kowalleck.