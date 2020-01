Gut zu tun: Unterwegs mit dem Wegewart von Sitzendorf

Wer den Liebreiz der Landschaft im Schwarzatal lobpreist, muss im gleichen Atemzug auch beschreiben, wie diese Landschaft erschlossen ist, schließlich bestehen die Kommunen in der Region nicht nur aus der bebauten Ortslage, sondern letztlich zum größeren Teil aus dem, was man als Außenbereich bezeichnet: neben Wiesen ist das vor allem Wald. Der hat in den letzten Sommern vor allem als Sorgenkind Schlagzeilen gemacht und weniger seiner Anziehungswirkung wegen.

„Wir sind als Kommune sehr froh, dass wir uns bei der Betreuung unsere Wanderwegenetzes auf die Unterstützung des Brauchtumsvereins verlassen können!“ In hohen Tönen lobt Martin Friedrich, Bürgermeister in Sitzendorf, diesen Einsatz. Er weiß genau, dass diese Arbeit, würde sie von der Kommune geleistet werden müssen, kaum in dem Maße zu erbringen sei, wie durch den Verein.

Dessen Vorsitzender Stephan Schneider hatte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates traditionell die Haushaltsberatungen dazu genutzt, auch den aktuellen Stand bei der Wegeunterhaltung zu skizzieren und auch nicht zu verschweigen, wo man auf kommunale Gelder für den Materialkauf sowie den einen oder anderen Maschinen-Einsatz angewiesen ist.

In Sitzendorf kümmert sich der Brauchtumsverein um den Wegewart

Eher in einem Nebensatz ist von der Arbeit des Wegewartes die Rede. Ein Amt, das in anderen Kommunen auch bei der Gemeinde angesiedelt ist. In Sitzendorf hat der Brauchtumsverein die Regie dafür übernommen. Und in Henry Friedrich ein Mitglieder gefunden, das bald nach den Beratungen zu den touristischen Wegen in Thüringen erkannte, dass Wegewart unter heutigen Bedingungen eher bedeutet, die lokalen Projekte zu betreuen.

Nachdem man sich in Thüringen auf wenige wichtige Wege geeinigt hat, die für eine touristische Vermarktung bedeutsam sind, ist auch klar, wo man Fördermittel bekommen kann. In der Sitzendorfer Gemarkung betrifft das die beiden Teilabschnitte des Schwarzatal-Panoramaweges, der sowohl an einem als auch am anderen Rand des Tales entlang führt und zudem den Amts- und Apothekenweg durchs Blambachtal gen Königsee trifft.

Eines der Teilstücke des Panoramaweges heißt hier seit 300 Jahren Leichenweg, weil bis 1870 die Sitzendorfer ihre Toten zu Allendorfs Kirche und Friedhof brachten. Hier treffen wir auf Henry Friedrich, der nun doch wie ein Wandersmann aussieht, was aber eher daran liegt, dass Arthur, der vierjährige Deutsche-Bracke-Rüde, mal zeigen will, was er als Aufspürgefährte seines passionierten Jäger-Herrchens alles drauf hat.

Dränage für Laubhaufen im Leichen-Hohlweg

An der bald zwei Jahrhunderte alten Schlangenbuche auf dem Weg zum Sommerberg wird exemplarisch, wie viel die Wegewart-Arbeit mit Formularen zu tun hat. „Nach vielen Instanzen erst, darunter neben der Gemeinde noch forstfachliche und solche des Landkreises, kann ein Förderantrag an das Infrastrukturministerium herausgehen, die wiederum eine maschinenausgerüstete Waldarbeitsbrigade mit dem Projekt beauftragt.“

Welches Projekt? Nun, der jahrhundertealte Leichenweg ist als Hohlweg inzwischen oberhalb der Buch so mit Laub aufgefüllt, dass er unten verschlammt ist. Das Laub herausbringen und eine Dränage einbauen, ist nur eines der Projekte, für das es Fördermittel gibt. Für den Technikeinsatz am Ziegenbergwerg und am Hohlweg am Sattel muss die Gemeinde selbst Geld bereitstellen, wofür das Parlament im Dezember schon Zustimmung signalisierte.

Die anderen Wege am Sommerberg, in der Gemeinde sehr beliebt, aber nicht von überörtlicher Bedeutung, geraten im Frühling in den Mittelpunkt, wenn zum traditionellen Frühjahrsputz der Brauchtumsverein auch zum Mittun an die Wege in der Umgebung einlädt. Henry Friedrich: „Dann kämpfen wir vor allem darum, die Wege also solche wieder auf mehr als Schulterbreite begehbar zu machen.”