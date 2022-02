Halbe Kraft bei Schwarzatalbahn bis Freitag verlängert

Schwarzatal Jeder zweite Zug muss wegen hoher Krankheitsstände im Unternehmen ausfallen

Die Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn (OBS) verlängert die seit letztem Samstag geltende Streichung jeder zweiten Zugverbindung vorderhand bis einschließlich Freitag, den 18. Februar, teilte OBS-Pressesprecherin Sandra Steinberg mit. In der ursprünglichen Medienmitteilung hieß es: Krankheitsbedingt müssen wir Züge ausfallen lassen und in einen Zwei-Stundentakt zwischen Katzhütte und Rottenbach übergehen. Dies gilt ab 5.35 Uhr von Rottenbach bis Katzhütte und ab 6.36 Uhr von Katzhütte bis Rottenbach. Das Unternehmen bittet zudem: „Bitte beachten Sie auch die Hinweise am Bahnsteig in der Kundenanzeige sowie die Aushänge. Die ausfallenden Züge sind dort gelb markiert. Wir bitten vielmals um Ihr Verständnis.“