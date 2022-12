Haflinger-Gestüt Meura lädt zum Advent ein

Meura Kinder und Jugendliche können sich bis Donnerstag bei einem Gewinnspiel bewerben

Das Haflinger-Gestüt Meura lädt zum Advent auf dem Gelände ein: Am kommenden Samstag, dem 17. Dezember, und Sonntag, dem 18. Dezember, jeweils von 11 - 16 Uhr. sind Besucherinnen und Besucher eingeladen, mit den Gastgebern besinnliche Stunden bei Glühwein, Pommes, Crêpes und vielem mehr zu verbringen. In der Einladung heißt es weiter: "Entdecken und shoppen Sie regionale Weihnachtsgeschenke und entdecken Sie regionales Handwerk! Lassen Sie Ihre Kinder beim Ponyführen und Kinderreiten Weihnachtsluft schnuppern. Nehmen Sie an unserer alljährlichen Tombola am Adventswochenende mit Auslosung der Preise am Sonntag Nachmittag teil.

So sieht der Zeitplan im Detail aus:

11 und 14 Uhr: Gestütsführung

15 Uhr: Siegerehrung des schönsten Haflingers (nur Sonntag)

16 Uhr: Verkündung der Gewinner des Weihnachtsrätsels

16.10 Uhr: Auflösung der Tombola (nur Sonntag).

Dieses Jahr lädt das Gestüt alle Kinder und Jugendlichen bis 14 Jahre ein, am Haflinger-Gewinnspiel teilzunehmen: Wer malt oder bastelt den schönsten oder verrücktesten Haflinger? Die kreativen Ergebnisse sollten bis zum 15. Dezember gesendet werden. Kontakt: Ortsstraße 116, 98744 Meura

Tel. 036701/31151, E-Mail: info@haflinger-in-meura.de