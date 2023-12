Haflingergestüt Meura blickt auf 30 erfolgreiche Jahre in Privatbesitz zurück

Eindrücke von der Sommergala Anfang August mit Gestütsparade in Meura. Mehrere hundert Besucher kamen an zwei Tagen zu den Veranstaltungen in Europas größtem Haflingergestüt, darunter auch Prominente aus der Landespolitik.

Meura Hohe Ehrung für Chefin Anke Sendig und noch ein letzter Höhepunkt vor Jahresende.

In diesem Jahr beging das Haflingergestüt Meura sein 30-jähriges Jubiläum als Zuchtstätte im Privatbesitz und konnte dies auch mit zwei eindrucksvollen Gestütsparaden am ersten Augustwochenende mit vielen Gästen teilen. Wie in all den Jahren zuvor fassten die helfenden Hände des ansässigen Reit- und Fahrvereins sowie Züchter, Freunde und die Kollegen des Gestütes zu, um gelungene Schaunummern mit den schönen Blonden zu gestalten.

Gestüt sammelt stetig hohe Zuchterfolge

Insgesamt bildete diese Gestütsparade die Zusammenfassung aus 30 Jahren von züchterischer und Ausbildungsarbeit. Viele Gratulanten kamen, um der Gestütsleiterin Anke Sendig und ihrem Team zu diesem Erfolg zu gratulieren, der durch Höhen und Tiefen erarbeitet wurde. Rein im züchterischen Bereich konnte der Betrieb in 30 Jahren auf großartige Erfolge wie den Reservesieg der Stutenfamilie „Urbana, Urbita, Urbia und Ursel“ 1997 zur Europaschau in Aachen, der Gesamtsiegerstute „Ursel I“ im Jahr 1999, der Siegerstute der Elitestutenschau des PZVST und Reservesiegerin des Blauen Bandes in München 2007 „Ulani“, dem Siegerhengst der süddeutschen Körung in 2010 mit „München 2010“, dem Bundessieg 2011 mit „No Mercy“, dem Fahrponychampion 2015 „Naminio“ und 2016 mit „Amore Mio“, dem Siegerhengst der süddeutschen Körung 2020 „Shaolin“ sowie dem Sieger der Hengstleistungsprüfung 2023 „Souverän“ und der Siegerstute „Britta“ bei der Elitestutenschau in Wolfersdorf, in München und zur Stutenleistungsprüfung in Meura verweisen.

All diese Erfolge erreicht man in einem Team, das immer auch eine Vordenkerin und Verantwortliche braucht. Anke Sendig ist bereits mit Anfang 20 neben ihrem Vater in die Geschäfte des Unternehmens eingestiegen und prägt diese von Beginn des Gestütes im Privatbesitz in 1993. Nach dem Ableben von Siegfried Sendig war sie dann alleinverantwortlich für die Geschicke des Betriebes. Für ihren unermüdlichen Einsatz in der Zucht von Haflingern und Edelbluthaflingern, für ihr Engagement für die Lehrausbildung von Pferdewirten und auch für die Herausstellung der Region mit dem Gestüt als touristisches Highlight wurde Anke Sendig in diesem Jahr mit der Gustav-Rau-Medaille in Bronze von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung ausgezeichnet.

Krönender Abschluss mit „Haflinger, Advent und Rock’n’Roll“

Auch nach dem traurigen Ereignis der vergangenen Wochen, als eine der Zuchtstuten durch einen Schuss zu Tode kam, bedeutet es nun positiv optimistisch zu bleiben und den Advent am 16. und 17. Dezember 2023 im Gestüt vorzubereiten. Auch hier arbeiten das Team, der Reit- und Fahrverein Meura, helfende Hände vieler Freunde, aber auch die ortsansässige Band Dice 13, die Singegruppe 4xM sowie der Männerchor zusammen, um das 30-jährige Jubiläum als Winteredition zu zelebrieren für alle Gäste, die im Sommer nicht dabei sein konnten. Auch Claus Luber vom gleichnamigen Haflingergestüt aus Greding hat mit einem seiner langmähnigen Hengste zugesagt, mit seiner Teilnahme die Veranstaltung zu bereichern. Neben einem kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt wird es ein Schauprogramm geben, der Weihnachtsmann sammelt Wünsche der Kinder, und weihnachtliche Rock’n’Roll -Klänge verschönern dann den Samstagabend. Am Sonntag freuen sich die Veranstalter besonders auf den zusätzlichen Stallgottesdienst um 14 Uhr im Fohlenstall des Gestüts, der von der Pfarrerfamilie Fröbel zusammengestellt und durch die Krippenspielgruppe aus Schwarzburg bereichert wird, bevor es zum zweiten Mal an diesem Wochenende die schönen Blonden im Schauprogramm zu erleben gibt.