Blick in die Höhle "Teufelsbrücke" am Gleitsch, in der einst Steinzeitmenschen lebten.

Hansjürgen Müllerott führt am Sonntag auf den Gleitsch

Saalfeld-Rudolstadt Archäologische Exkursionen um den Reformationstag im Schwarzburgischen 2021

Um den Reformationstag 2021 laden der Verein Stadtgeschichte Arnstadt und Museologe Hansjürgen Müllerott zu weiteren archäologischen Exkursionen zwischen dem Gau Längwitz, an dessen östlichen Rand auch das Kloster Paulinzella gegründet worden ist, und dem Land Orla ein.

Die Höhensiedlungen Steinsburg bei Römhild, die Alteburg bei Arnstadt und Gleitsch bei Saalfeld standen während der Keltenzeit in einem unmittelbaren Zusammenhang. Der Gleitsch galt lange Zeit auch als Kultstätte. Und für die Altsteinzeit ist tatsächlich Kult an der Teufelsbrücke nachweisbar.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Sonntag, den 10.10.2021, Treffpunkt am Friedhof in Obernitz, führt Hansjürgen Müllerott auf den Gleitsch, erläutert die Topographie der Höhensiedlung und präsentiert neueste Forschungsergebnisse.

Am Sonntag, den 24.10.2021, 10.00 Uhr, Treffpunkt an der Kirche in Allendorf, folgt eine Exkursion zur altsteinzeitlichen Raststätte und Wallburg Heiliger Berg, auf dem sich einst auch eine klösterliche Zelle befunden haben soll.

Am Reformationstag im Schwarzburgischen, Sonntag, den 31.10.2021, Treffpunkt 10.30 Uhr an der Klosterruine Paulinzella, führt Hansjürgen Müllerott nach Wüstung Hoykenhain und zu Hohlwegfächern.

Wanderschuhe sind auf den Exkursionen erforderlich. Die gedruckten Exkursionsprogramme sind in den Weltläden in Rudolstadt und Saalfeld sowie im Ladle in Gräfenthal erhältlich (Tel. für Rückfragen 03628/41119)