Happy-End unter dem Mistelzweig in Rudolstadt

„Mama wir wollen nochmal fahren“ ruft Lilly Hofmann und meint dabei sich und ihre jüngere Schwester Lina als das Karussell aus den 60er Jahren zum Stehen kommt. Erstmals sind die kleinen Rudolstädterinnen mit ihren Eltern in diesem Jahr auf Schillers Weihnacht. Es ist der 23. Dezember, drei Tage vor Ende des Rudolstädter Weihnachtsmarktes. Einmal im Jahr gehöre der Besuch einfach dazu sagen die Eltern Christian und Maria.

Das historische Fahrgeschäft ist gerade bei den jüngsten Weihnachtsmarktbesuchern beliebt. Auch für Luise Beyer und Anja Gleisner ist das ein wichtiger Grund, mit ihren Kindern hier her zu kommen. „Hier ist es nett, die Stände sind nah beieinander. Es kommt viel Stimmung auf“, ergänzt Anja Gleisner.

Die begeisterten Besucher kamen nicht nur aus Rudolstadt. Bis ins Vogtland und nach Magdeburg reicht die Kunde, dass der Markt gemütlich ist. „Ich finde das schön hier, kein Ramsch. Und es gibt tolle Sachen für Kinder“, sagt Karen Günther aus Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt. „Der Markt ist klein aber fein, das hat sich rum gesprochen“, weiß Jürgen Hettstedt aus Stadtilm.

Joy, Katharina und Jürgen Hettstedt aus Stadtilm genießen ihren Glühwein in Rudolstadt. Foto: Marie Neubauer

Zweiter und vierter Advent gut besucht

Zum 26. Dezember ging die Schillers Weihnacht-Saison nun zu Ende. Etwa 65.000 Besucher schätzen die Veranstalter in diesem Jahr. Allein zum verkaufsoffenen Sonntag am zweiten Advent kamen 3000 Besucher, der bestbesuchte Tag war aber der vierte Adventssonntag. Das Wetter passte, die Menschen waren in vorweihnachtlicher Stimmung und auf der Bühne wurden die Gewinner des Weihnachtsquiz gezogen, sieht Marketing-Manager Thomas Am Ende die Erfolgsfaktoren für den Ansturm. „Große Seelen dulden still“, lautete das Schiller-Zitat, welches Besucher auf den Gewinn-Karten vervollständigen mussten.

Wetter ist ein wichtiger Faktor

„Wir hatten keinen Tag, wo es permanent durchgeregnet hat. Wir sind dankbar, dass das Wetter seinen Teil dazu beigetragen hat“, sagt Thomas Am Ende über den Markt-Erfolg. „Wir sind insgesamt zufrieden und haben viel Feedback bekommen, dass wir einen schönen gemütlichen Markt haben. Auch, dass hochwertige Manufakturen da sind, wurde gelobt.“

Den Raclette-Stand hat Betreiber Amadeus Reimann selbstgebaut. Foto: Marie Neubauer

Auch Ina Brumbach, Händlerin für erzgebirgische Holzkunst, zieht ein zufriedenes Fazit in diesem Jahr. Gerade zum Ende sei es richtig gemütlich geworden, da habe man mit den Rudolstädtern auch mal einen Glühwein getrunken. Sie wird nächstes Jahr wieder dabei sein. „Vielleicht klappt es nächstes Jahr und es gibt die Heidecksburg im Schwippbogen“, hofft sie. Amadeus Reimann wird mit seinem selbstgebauten Raclette-Stand, mit dem er in diesem Jahr zum erstem Mal da war, wiederum nicht mehr auf dem Markt sein. Beim Tanz- und Folkfest bleibt er aber Rudolstadt treu.

Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor dem Weihnachtsmarkt

2020 wird die Besucher wie in jedem Jahr ein paar Neuerungen erwarten. Neben der angepassten Standreihenfolge wird es auch Winzer-Glühwein und ein neues Sortiment an Heißgetränken geben. Auch sollen es noch mehr Handwerker-Stände sein, so der Wunsch der Besucher. „Und wir werden ein neues Fahrgeschäft für die Kids heran holen“, verspricht Marketing-Manager Am Ende.

Mara Günther übt das Armbrust-Schießen am Apfelbaum. Den hat Mario Linke selbstgebaut und bietet das Übungsschießen für die kleinen Marktbesucher an. Foto: Marie Neubauer

Im Februar beginnen dann die Vorbereitungen für die neue Saison und die Veranstalter behalten alle Hände voll zu tun. Am 24. November 2020 öffnet Schillers Weihnacht wieder die Tore. Parallel gibt es dann einen neuen Höhepunkt: den Weihnachtszirkus im Dreiklang, der ab 22. Dezember 2020 startet. Dabei soll der klassische Zirkus wiederbelebt werden, und eine Überarbeitung mit heutigen und futuristischen Elementen erfahren, sagt Thomas Am Ende. Die Veranstalter-Familie Hein hat bereits eine mehrjährige Schausteller-Tradition und reiste zu DDR-Zeiten mit dem Zirkus durchs Land. Die Veranstalter hoffen auf gute Resonanz und werden zur Generalprobe Menschen aus sozialen Einrichtungen und Kindergärten einladen, verrät der Marketing-Manager weiter.

Kuss unter dem Maroni-Mistelzweig

Ein Happy-End gab es schlussendlich am Maroni-Stand von Fernando Rojan. Bis zur Markt-Halbzeit wartete er darauf, dass sich jemand unter dem Mistelzweig an seinem Stand küsst. Und jetzt: „Der Maroni-Mann wurde geküsst“, sagt er strahlend. Aber nur auf die Wange. „Nächstes Jahr hänge ich mir einen größeren Zweig hin, dann habe ich immer eine Warteschlange an meinem Stand.“