Bad Blankenburg. Bilanz und Ausblick beim Treffen der Schwarzeck-Freunde zum Jahresabschluss in Bad Blankenburg

Haus Schwarzeck: Ruine im Dornröschenschlaf

Marodes Dach, lädierter Putz, kaputte Fenster und Türen: Das als Schwarzeck bekannte Objekt in Bad Blankenburg macht nicht viel her. Doch bei näherem Betrachten hat der architektonisch interessante Komplex einen ganz eigenen Charme. Es ist ein Gebäude mit wechselvoller Geschichte: Sanatorium, Luftwaffenschule, SED-Parteischule, Hotel. Seit der Jahrtausendwende steht das Schwarzeck weitgehend leer. Nach dem Ende nahm der Vandalismus dort verheerende Ausmaße an und sogar die Feuerwehr musste zu einem Brand ausrücken. Wie viel Heimat braucht der Mensch? Wie viel Ästhetik braucht eine Stadt? Wann muss Altes Neuem weichen und wo lohnt es sich zu kämpfen, zu bewahren, zu träumen?

Gunter Bank, Vorsitzender des 2014 gegründeten Vereins Schwarzeckfreunde, kämpft mit Gleichgesinnten um den Erhalt des Gebäudes. Der Wunsch: „Es wäre schön, wenn man dem weiteren Verfall Einhalt geböte und endlich eine Lösung fände. „Spinner!“, mag ihnen manch einer entgegenrufen, doch es ist kein Haufen konzeptloser Naiver. Es sind engagierte Bürger, die sich zusammengesetzt haben, um gemeinsam ein Stück Historie über die Zeit zu retten. „Es geht hier auch um Verantwortung gegenüber der Region, darum, dass die Menschen sich weiterhin mit einem Teil ihrer Stadt und Geschichte identifizieren können“, erklärt er. Dass ein großes Interesse daran besteht, bewiesen fast 600 Besucher zum Tag der Sommerfrische auf dem Gelände des früheren Waldsanatoriums. Die Gäste waren dabei sogar aus Berlin, Wolfsburg, Dresden oder Freiberg angereist. Vor dem Verein steht eine Sisyphusarbeit. So habe man neben Reparaturen am Dach auch die „Chagall-Treppe“ mit großem Einsatz freigelegt. Der Maler Marc Chagall hatte sich hier bei einem Aufenthalt im Sanatorium fotografieren lassen. Auch für das kommende Jahr habe man sich einiges vorgenommen. Dazu zählt ein zweitägiges Engagement beim Tag der Sommerfrische. Darüber haben sich der Verein und Koordinator Burkhardt Kolbmüller bereits verständigt. In Planung seien darüber hinaus noch andere Events und auch eine weitere Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema. Ein Fernsehbeitrag mit mäßigem Erfolg Natürlich habe man auch Rückschläge einstecken müssen. So wurde etwa ein Hilferuf für die Fledermäuse im einsturzgefährdeten Dachstuhl von Thüringens Umweltministerium Anja Siegesmund abschlägig beschieden Auch bei einem TV-Beitrag über das Objekt habe man kein glückliches Händchen bewiesen und würde das mit dem Wissen von heute so nicht mehr machen. Doch bekanntlich lernt man ja gerade aus Fehlern. Zum Jahresabschluss sind zahlreiche Schwarzeck-Fans aufs Gelände gepilgert. Unter ihnen auch Keith Wachsmuth, der hier von 92 bis 97 mit seiner Disco Fantasy die Mischpulte zum Glühen brachte. „Das war schon eine geile Zeit, die garantiert nicht wiederkommt“, bedauert der gebürtige Mellenbacher und heutige Schwarzburger. Seit mittlerweile zwei Jahren bastelt er mit weiteren „Ehemaligen“ und Mitarbeitern an einer Revival-Veranstaltung. Auch Freund Ralf wird dann dabei sein. Der erinnert sich noch an eine spontane Ostalgie Party, zu der man sich FDJ-Hemden überstreifte, Ostrock auflegte und auf dem Plattenschrank Bratwürste gebraten hatte. „So etwas wird die Jugend von heute nie erleben“, ist sich Kumpel Jens Hauswurz, den hier alle nur Wurzel nennen, absolut sicher. Der Verein der Schwarzeckfreunde hofft trotzdem, dass irgendwann wieder Leben in das Gebäude kommt. Das alles bis auf den Boden abzureißen, wäre ein großer Verlust. „Wir hegen nicht die Illusion, dass hier von heute auf morgen renoviert wird. Das ist natürlich unbezahlbar“, räumt Bank ein. Die Hoffnung aber, in Zusammenarbeit mit der Stadt einen Ort schaffen zu können, der nichts mit einem Abriss und alles mit einem Stück Heimat zu tun hat, diese Hoffnung lassen sich die Engagierten nicht nehmen.