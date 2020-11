Haushaltsloch lässt Elternbeiträge in Kaulsdorf steigen

Das Betonwerk, ein paar Handwerksbetriebe, Tierfutter-Firma und Sprengbetrieb, dazu einige Gaststätten – die Zahl und vor allem die Größe der in der Gemeinde Kaulsdorf ansässigen Unternehmen halten sich in überschaubaren Grenzen, die Einnahmen aus Gewerbesteuern daher auch. Gleichwohl führt ihre Verringerung im Zuge der Corona-Krise den Gemeindehaushalt an das bislang Undenkbare: Der Verwaltungsetat für das nächste Jahr wird ein Defizit ausweisen, mit Folgen unter anderem für die Kinderbetreuung.

Gleich mehrere negative Faktoren

Laut Bürgermeisterin Kerstin Barczus (parteilos) kommen für Kaulsdorf gleich mehrere negative Faktoren zusammen. Weil die in normalen Jahren rund 300.000 Euro stellenden Gewerbesteuern nur etwa zehn Prozent der Gemeindeeinnahmen ausmachen, geht die Gemeinde beim Kompensationsprogramm von Bund und Land leer aus. Hinzu kommen die gekürzten Schlüsselzuweisungen des Landes, die sich anhand der vergleichsweise guten Finanzsituation der Gemeinde in den letzten drei Jahren bemessen. Und nicht zuletzt hat man an der aktuellen Kreisumlage zu schlucken, die prozentual zwar leicht abgesenkt wurde, in absoluten Zahlen indes teurer kommt als zuvor. „Insgesamt fehlen uns damit etwa 300.000 Euro für den nächsten Verwaltungshaushalt“, bilanziert Barczus. Was zur Folge hat, dass für nächstes Jahr alle freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand kommen, so etwa die Zuschüsse für Vereine oder der Bibliotheksbetrieb. Da dies nicht einmal annähernd reichen wird, um das Loch merklich zu verkleinern, haben Verwaltung und Gemeinderat einen der größten Kostenblöcke in Bearbeitung genommen – die Betreuungskosten im Awo-Kindergarten „Sonnenblume“ mit seinen insgesamt 110 Plätzen.

Wechsel zu einheitlichen Beiträgen

Hier hatte man wegen der vordem guten Haushaltslage seit 2016 auf Erhöhungen der Elternbeiträge verzichten können, nun aber zeichne sich wegen des vom Landtag beschlossenen höheren Erzieherschlüssels und der Tarifanpassungen eine Kostensteigerung um ein Fünftel ab. „Wir werden die gesetzlich mögliche Beteiligung der Eltern von 20 Prozent an den Gesamtkosten nun durchsetzen müssen, so leid uns das tut“, erklärt die Bürgermeisterin. Gleichzeitig haben sich Verwaltung und Gemeinderat auf ein anderes Gebührenmodell geeinigt – statt nach Lebensjahren gestaffelten Beiträgen gilt nun ein einheitlicher Satz vom zweiten bis zum sechsten Lebensjahr, abgestuft wird lediglich nach Zahl der gleichzeitig betreuten Kinder aus einer Familie. Nach dem neuen Gebührenmodell, über das derzeit die Awo und die Eltern informiert werden, sind beispielsweise für das erste Kind in der Einrichtung 178 Euro bei ganztägiger und 152 Euro bei halbtägiger Betreuung zu entrichten. Bisher zahlten Eltern von zwei- bis dreijährigen Kindern 140 bzw. 93 Euro, die von Drei- bis Vierjährigen 113 bzw. 75 Euro pro Monat. Für den Krippenbereich der Ein- bis Zweijährigen bedeutet der neue Einheitsbeitrag bei ganztägiger Betreuung hingegen eine leichte Entlastung um zwölf Euro monatlich. „Die Gemeinderäte und ich haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, betont die Bürgermeisterin nach dem einstimmigen Beschluss am vergangenem Donnerstag. Allerdings hätte es wohl kaum Alternativen gegeben: Angesichts des Defizits im Verwaltungsetat ist absehbar, dass die Kommunalaufsicht die Gemeinde auffordert, alle ihr gesetzlich möglichen Einnahmen auch wirklich einzufordern.

Platz-Neugestaltung in Fischersdorf

Für den Vermögenshaushalt, der in diesem Jahr immerhin rund 3,8 Millionen Euro ausmacht, haben die Einnahme-Ausfälle laut Barczus noch keine direkten Auswirkungen, langfristig allerdings könnte es auch hier wegen schrumpfender Rücklagen und der ausfallenden Überführungen aus dem Verwaltungsetat enger werden. Zudem ist zu befürchten, dass Fördermittel des Landes in Zukunft nicht mehr so üppig fließen wie bisher. „Wir sind gut beraten, das durchzuziehen, was wir im Dorfentwicklungsprogramm stehen haben und wofür es Förderzusagen gibt“, so Barczus . Weshalb am Dienstagvormittag am sonst um diese Zeit sehr stillen Gelände zwischen altem Feuerwehrhaus und Saaleufer ein Stromaggregat und diverse Werkzeuge lärmten, als eine der vormaligen Garagen dort beräumt und Regale zerlegt wurden. Die Garagen sollen ebenso wie das vormalige Feuerwehrhaus verschwinden, Platz machen für einen neu gestalteten Dorfplatz mit kleinem Mehrzweckgebäude, Festzelt-Stellplatz, Parkplätzen sowie etlichen Sitz- und Bewegungsmöglichkeiten wie etwa Wellenbalken und Kletterpalisaden. Und rollstuhltauglichen Wegen bis hin zu einem Ruheplatz direkt an der Saale, der nun allerdings nicht mehr als behindertengerechter Angelplatz ausgewiesen und beworben werden darf, weil die wechselnden Pegelstände ein Problem werden könnten. Der Gemeinderat hat die Vergabe der Baumaßnahme im Umfang von rund 418.000 Euro an die Baru Hoch- und Tiefbau GmbH aus Rudolstadt beschlossen. In zwei Wochen sollen die Arbeiten beginnen.