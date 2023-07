Havarie in Rudolstadt: Ammoniak aus ehemaliger Molkerei ausgetreten

Rudolstadt. Der an Katzenurin erinnernde Geruch veranlasste Anwohner, die Feuerwehr zu alarmieren. Eine Spezialfirma soll sich um die Reinigung kümmern.

Auf dem Gelände der ehemaligen Molkerei „Herzgut“ in Rudolstadt-Schwarza ist am Sonntagmorgen Ammoniak ausgetreten und hat zu einer Geruchsbelästigung geführt. Um 8.49 Uhr sei die Rettungsleitstelle Jena durch Anwohner über den Gestank informiert worden und hätten daraufhin die freiwilligen Feuerwehrkräfte der Stadt Rudolstadt alarmiert, heißt es in einer Meldung der Stadt.

Der Gefahrenbereich sei zunächst abgesperrt worden. Die für den Rückbau verantwortliche Firma und das Umweltamt wurden hinzugezogen. Wahrscheinlich sorgte die starke Sonnen- und Hitzeentwicklung dafür, dass geringe Mengen Ammoniak aus Überdruckventilen entweichen konnten. Das habe für den strengen Geruch gesorgt, der an Katzenurin erinnere. Von den ausgetretenen Gasen ginge keine Gesundheitsgefahr aus.

Eine Spezialfirma soll in der kommenden Wochen die Reinigung der Anlage übernehmen. Anwohner werden gebeten, bis dahin Fenster geschlossen zu halten, um den Geruch nicht in die Wohnung zu lassen.