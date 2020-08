Der Anbau am Sportlerheim des TSV Zollhaus. Nur durch ihn kann auch das Hauptgebäude betreten und verlassen werden - die eigentlich installierte Fluchttreppe ist seit Jahren abgedeckt.

Kamsdorf. Gemeinderat gibt schließlich Gelder für Feuerwehr und Sportlerheim-Anbau in Kamsdorf frei.

Heftige Debatten um ungeplante Ausgaben in Unterwellenborn

Wegen der Corona-bedingten Steuerausfälle in Höhe von rund fünf Millionen Euro gilt seit dem Frühjahr in der Gemeinde Unterwellenborn eine Haushaltssperre. Umso heftiger wird im Gemeinderat über jede nicht geplante Ausgabe diskutiert, wie sich am Mittwochabend erneut zeigte.