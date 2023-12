Heimatfreunde auf Tour, Bikerfreunde spenden: Nachrichten aus Saalfeld-Rudolstadt

Erfurt/Saalfeld Zwei Vereine aus Saalfeld und Gräfenthal erhalten eine Privatführung im Landtag, das Hospiz am Saalebogen eine private Spende

Kurz vor Weihnachten begrüßte der Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck (CDU) die Mitglieder des Heimat- und Geschichtsvereins Gorndorf und des Heimat- und Geschichtsvereins Gräfenthal „Die Pappenheimer“ im Thüringer Landtag. Das Besondere an diesem Samstag war, dass es eine Privatführung vom Abgeordneten persönlich gab.

So wurden die Gäste aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Plenarsaal aus erster Hand über die Arbeit der Parlamentarier informiert. Natürlich gab es auch Historisches über das heutige Landtagsgebäude zu erfahren. Neben den Regierungsbehörden war hier in der NS-Zeit auch die Geheime Staatspolizei (Gestapo) untergebracht. So führte Maik Kowalleck die Mitglieder der Geschichtsvereine im Keller in die ehemalige Gestapo-Zelle, die heute Erinnerungsort ist. Von dem Gebäude aus organisierte das sogenannte Judenreferat der Gestapo ab 1942 die Deportation der Thüringer Juden in osteuropäische Ghettos und Konzentrationslager. Nur wenige Betroffene überlebten.

Mit vielen Eindrücken zurück in den Landkreis

Das nach dem zweiten Weltkrieg erbaute Hochhaus diente als Sitz des Rates des Bezirkes. In den neunziger Jahren erfolgte dann ein Neubau für den heutigen Landtag. Nach einer Stärkung im CDU-Fraktionssaal stand ein Besuch der Erfurter Innenstadt auf dem Programm. Mit vielen Eindrücken ging es wieder zurück mit dem Reisebus der KomBus in den Landkreis.

„Die beiden Heimat- und Geschichtsvereine aus Gorndorf und Gräfenthal haben in diesem Jahr ein rundes Jubiläum gefeiert. Aus diesem Grund war es mir ein wichtiges Anliegen, den Mitgliedern für ihr Engagement ‚Danke‘ zu sagen und sie nach Erfurt einzuladen. Die Geschichte unserer Heimat muss wachgehalten werden. Dafür setzen sich beide Vereine mit Herzblut ein“, so der Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck.

Bikerfreunde Thüringen spenden für das Hospiz

Die „Bikerfreunde Thüringen“, eine im April 2023 gegründete private Gruppe von inzwischen etwas mehr als 50 Motorradfahrern aus Thüringen, hatten am Samstag ihre letzte gemeinsame Tour im Jahr 2023. Hierbei stand neben dem Spaß am Motorrad fahren das „Freude bringen“ in der Weihnachtszeit im Vordergrund. Elf Bikerinnen und Biker fuhren mit geschmückten Maschinen als Weihnachtsmann oder -frau verkleidet vom Weihnachtsmarkt in Rudolstadt nach Erfurt, wo man von weiteren Gruppenmitgliedern Unterstützung bekam.

Aus dem prall mit Süßigkeiten gefüllten Bikergabensack durften sich die Kinder etwas herausnehmen, während die Älteren um Spenden für das Hospiz am Saalebogen e.V. gebeten wurden. Eine Aktion, die bei vielen Menschen sehr gut ankam. Leuchtende Kinderaugen, strahlende junge Damen für ein Foto mit dem Weihnachtmann, kostenfreie Gulaschsuppe und Flammkuchen für die Biker auf der Ost-Terrasse Petersberg in Erfurt und spendable Weihnachtsmarktbesucher.

Ein Teil der Bikerfreunde Thüringen mit dem symbolischen Spendenscheck für das Hospiz am Saalebogen. Foto: Dagmar Schmidt

Am Dienstag konnten Lisa, Dagmar, Chris und Renè als Vertreter der Gruppe die Spendenbox mit einem Betrag von 650 Euro an das Hospiz am Saalebogen in Saalfeld übergeben.