Hermes House Band spielt dieses Jahr beim Altstadtfest

Am Silvesterabend brachten sie ein Millionen-Publikum vor dem Brandenburger Tor in Stimmung. Im Mai treten sie in Rudolstadt auf: die Musiker der Hermes House Band. Ihr Konzert ist in diesem Jahr der Höhepunkt beim Rudolstädter Altstadtfest. Das gaben jetzt die Veranstalter bekannt. Das Altstadtfest findet 2020 vom 15. bis 17. Mai statt und lockt wieder zahlreiche Besucher bei freiem Eintritt in die Innenstadt.

„Wir freuen uns, diese weltweit gefeierte Partyband am Abend des 16. Mai in Rudolstadt begrüßen zu dürfen“, kündigt der Veranstaltungsreferent der Stadt Rudolstadt und Altstadtfest-Teamleiter Frank Grünert an. Die Hits der siebenköpfigen niederländischen Band stürmen die Hitparaden rund um den Globus. Wo auch immer sie ihre Partyklassiker wie „Country Roads“, „Que Sera, Sera“, „I will Survive“ oder „Rhythm of the Night“ erklingen lassen, verwandelt sich der Ort in eine spektakuläre und unvergessliche Partynacht. Verkauft hat die Band über acht Millionen Platten in mehr als 25 Ländern. Umrahmt wird dieser Abend von der Don Stefano Band aus Rudolstadt, die seit Jahren erfolgreich ihr Publikum mit einem humorgeladenen Musik- und Show-Mix begeistert.

„Der 15. Mai steht ganz im Zeichen unserer Städtepartnerschaft mit der irischen Stadt Letterkenny“, so Frank Grünert weiter. Gestartet wird der Abend mit der Partyband Sensation aus Derry im Nordwesten Irlands, die auch die After-Show-Party gestalte. Ihr vielseitiges Repertoire reicht von den 1960ern bis zu den heutigen Charts. Die fünf Bandmitglieder spielen Rock, Pop, Country, irische moderne Musik und einiges mehr. „Die Band gastiert erstmals Europa und freut sich deshalb besonders auf das Gastspiel in Rudolstadt“, weiß Frank Grünert.

Tanzwettbewerb wieder am Sonntag

Der Hauptact am Freitag ist die alternative Rockband „In Their Thousands“ aus der nordwestlichen Atlantikküste der Grafschaft Donegal in Irland. Ihr gehören zwei Brüder, deren Cousin und ein Freund an. Der Klang ist stark von dem wunderschönen Ort mit seiner dramatischen Landschaft geprägt. Bilder aus der Natur werden mit modernen, amerika-ähnlichen Klängen gemischt. Der Sound besteht aus akustischen Instrumenten, großen E-Gitarren, alt-country-beeinflusstem Pedal Steel und geräumigen Synthesizern. Die emotionalen und ehrlichen Texte interpretieren den Alltag.

Das Fest bietet wieder eine Mischung aus Konzerten, Tanz, Unterhaltung, Markttreiben und kulinarischen Köstlichkeiten in der Innenstadt. Zum bewährten Tagesprogramm am Samstag gehören das Unterhaltungskonzert der Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt, die Präsentation des Repertoires aller Gruppen des Thüringer Folklore-Tanzensembles und die lateinamerikanischen Rhythmen von der Truppe Samba Secco aus der Partnerstadt Bayreuth.

Neu ist ein Nachmittagsprogramm für alle Generationen, das am Güntherbrunnen für Abwechslung sorgen wird. Der vom Thüringer Tanzverband organisierte 15. Offene Tanzwettbewerb „Thüringer Löwe“ steht am Sonntag auf dem Marktplatz im Mittelpunkt.