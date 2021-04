Abheben mit Unterstützung: Die Hasengruppe springt sogar in die Luft, damit die Ballons mit ihren Wünschen schnell in den blauen Himmel steigen und möglichst weit fliegen. Fast 40 mit Helium gefüllte rote Herzen kündeten am Mittwoch von der Sehnsucht nach Wiederkehr der Normalität.