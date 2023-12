Herzklopfen online – eine Kolumne aus Saalfeld-Rudolstadt

Henry Trefz meint, wer nicht auf dem Amt warten will, muss auch mal ein bisschen Mut haben

Wer erinnert sich noch an die Gebietsreform? Sie hatte ja anfangs auch große Ideen, wie Kreiszuammenlegungen. Der automatische Reflex: Wie weit muss ich dann wohl in meine Kreisstadt fahren? Doch mal ehrlich, wie oft ist der Bürger so auf dem Amt? Du vielleicht nicht, ich aber schon, wird mancher jetzt einwenden. In einem Dorf weit, weit im Südwesten dieses Landkreises, war die Entfernung zum Amt zuletzt sogar ein wichtiges Argument für einen Landkreiswechsel. Für alle, die das schon territorial nicht können, kommen wir auf die Ausgangsfrage zurück: Was machen Sie im Landratsamt?

Ein Auto zulassen, stimmt. Und falls Sie das nicht dem Autohaus überlassen, müssen Sie da selber hin und warten und raus zum Schildermann und überhaupt, in Saalfeld-Rudolstadt einen Termin ziehen. Oder Sie lehnen sich zurück und machen das von Zuhause. Nicht in Deutschland, diesem Neuland, Sie wissen schon… Doch oh Wunder, es geht! Freilich, Sie müssen einen von diesen neuen Personalausweisen haben, mit dem man sich online ausweisen kann, ein Lesegerät (ein Smartphone geht) dafür und diese “EPin”, aber dann! An den Wunschkennzeichenantrag und die Schilder vorneweg (gibt es beides auch online) haben Sie auch gedacht? Und die Versicherung? Also es kann losgehen.

Ausweisen, einloggen, Nummern eintragen und dann den Fahrzeugbrief eigenhändig ungültig machen. Allen Ernstes?? Ja! Denn den Code unter dem Siegel brauchen Sie. Hinterher gibt es neue und so lange fahren Sie mit einem Blatt Papier unter der Scheibe und Kennzeichen, ohne jede Plakette blanko bis zu 10 Tage durchs Land.

Ein Abenteuer? Fürwahr. Und auch die Webseite, auf der man das macht, erinnert an Btx-Onlinebanking mit dem Modem in den 90ern. Doch es geht. Seit September. Und jedes Neuland erkundet der Mensch mit dem ersten Schritt. Langsam sinkt mein Puls wieder etwas. War doch gar nicht so schwer. Schöne Woche!