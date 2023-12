Hochwasser an Saale und Schwarza: Das Schlimmste scheint überstanden

Wenn auch knapp, so konnte die Schwarza in der Ortslage von Katzhütte doch am Sonnabend noch in ihrem Bett gehalten werden.

Saalfeld/Rudolstadt Pegel in Katzhütte mit mehr als 2,50 Meter kurz vor Meldestufe 2 - nachlassende Niederschläge sorgen für Entspannung

Das Weihnachtshochwasser 2023 scheint zumindest an Saale und Schwarza glimpflich abzugehen. Nachdem die lange anhaltenden Niederschläge in der Nacht zum Sonntag nachgelassen und zum Teil aufgehört haben, ist Entspannung in Sicht. Während an mehreren Flüssen in Nord- und Südthüringen Hochwasseralarm ist, gehen die Pegel im Flussgebiet der Saale bereits langsam zurück.

An der Messstelle in Saalfeld-Remschütz wurde am Sonntagfrüh ein wasserstand von 1,89 Meter gemessen, in Rudolstadt 1,67 Meter, jeweils mit leicht fallender Tendenz. Der Meldebeginn in Rudolstadt liegt bei 1,50 Meter und war bereits im Laufe des Sonnabends überschritten worden.

Krisenstab in Katzhütte schon zusammengetreten

An der Schwarza in Katzhütte, wo bereits die Hochwasser-Meldestufe 1 gilt, bei der wasserwirtschaftliche Anlagen, Brücken, Durchlässe und sonstige Gefährdungspunkte kontrolliert werden müssen, liegt der Wasserstand seit Mitternacht bei etwas mehr als 2,50 Meter und damit knapp unter der Meldestufe 2.

Die Schwarza vor dem Ortseingang von Katzhütte aus Richtung Goldisthal. Foto: Henry Bechtoldt / Funkemedien

Hier trat bereits am Sonnabend der örtliche Krisenstab unter Leitung von Bürgermeisterin Ramona Geyer zusammen. Die weiteren Prognosen für die Schwarza hängen von der Entwicklung der Niederschläge ab. Spätestens am Montag wird aber auch hier Entspannung erwartet.

Keine Sonne in Sicht bis zum ersten Feiertag

Laut Deutschem Wetterdienst wird es in der Region zu Heiligabend bedeckt, regnerisch und sehr mild. Im Bergland gibt es Tauwetter. In der Nacht zum Montag (1. Weihnachtsfeiertag) ist es stark bewölkt und weiterer Regen möglich, im Verlauf zögerlich nachlassend. Auch am ersten Feiertag selbst soll es bedeckt sein und zeitweise Regen geben.

Die Abgabe aus der Saalekaskade verbleibt bis auf weiteres bei 50 m³/s. Überschüssiges Wasser wird so in den Talsperren zurückgehalten.