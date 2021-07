Höchst gefährliches "Kopf-an-Kopf-Rennen" bei Saalfeld

Saalfeld /Rudolstadt Die Nacht zum Montag nutzten Einbrecher für mehrere Einbrüche in Hotels. Das sind die Polizeimeldungen aus der Region Saalfeld-Rudolstadt

Hochriskantes "Rennen" bei Saalfeld

Am Montag gegen 18:30 Uhr rasten ein weißer Porsche sowie ein rotes Motorrad mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Bundesstraße 281 durch Reichmannsdorf und nahmen somit eine Gefährdung der Fußgänger und der anderen Verkehrsteilnehmer in Kauf.

In Reichmannsdorf fuhren die beiden an einem PKW vorbei, dessen Fahrer an der roten Ampel vor einer Engstelle wartete. Mehrere Fahrzeug-Führer im Gegenverkehr mussten anhalten, um einen Zusammenstoß mit den beiden Rasern zu verhindern. Kurz hinter Reichmannsdorf in Richtung Saalfeld hielten diese neben der Straße an. Ein Polizeibeamter in Uniform, der mit seinem privaten PKW vom Dienst nach Hause fuhr, stellte den Porsche-Fahrer und die Ducati-Fahrerin zur Rede.

Die beiden Raser zeigten sich uneinsichtig und beleidigten den Beamten, um im Anschluss ihre Fahrt ungeniert in Richtung Saalfeld fortzusetzten. Auch in der Ortslage Hoheneiche hielten sie sich an keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Mehrere Anwohner beobachteten die Temposünder. Der Polizist informierte die Saalfelder Kollegen, die den 39-jährigen Auto-Fahrer auf Höhe des Bahnhofes in Rudolstadt stellen konnten.

Er sowie die Motorrad-Fahrerin erhielten mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Nötigung, Beleidigung sowie wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die die "Rennfahrer" beobachteten. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560.

PKW macht sich in Rudolstadt selbstständig

Am Montag gegen 17:30 Uhr stellte eine 66-Jährige ihren PKW auf dem Parkdeck eines Einkaufscenters in der Marktstraße in Rudolstadt ab und verließ ihr Fahrzeug, ohne dieses gegen ein Weiterrollen ausreichend zu sichern.

Der Opel machte sich selbstständig in Richtung Treppenhaus und stieß gegen einen Müllbehälter aus Metall, der aus der Verankerung riss und umkippte. Die Verursacherin bemerkte bei der Rückkehr zum Fahrzeug den Schaden, stellte den Müllbehälter wieder auf und fuhr anschließend davon. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten die Beamten die Unfallflüchtige ermitteln.

Mehrere Einbrüche in Hotels in Neuhaus am Rennweg

Gleich zweimal hatten es Unbekannte in der Nacht zum Montag auf Hotels in Neuhaus am Rennweg abgesehen. In der Eisfelder Straße versuchten Unbekannte das Fenster eines Hotels aufzuhebeln, was jedoch misslang. Dennoch entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Außerdem verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Hotel in der Schmalenbucher Straße. Aus dem Gastraum ließen die Täter die Tageseinnahmen mitgehen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 8750 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen