Höhleninteressierte treffen sich auf dem Garsitzer Gebörne

Jede Menge Besuch hatten die Königseer Höhlen- und Karstforscher um ihren Vorsitzenden Ingolf Heinze jetzt zu ihrem mittlerweile 58. Winterhöhlenfest auf dem Garsitzer Gebörne. Zu ihrer Baude sowie den einstigen Grabungsstätten kamen neben Einheimischen auch Interessierte von den Bad Blankenburger Hubertusfreunden, den Burgfreunden Schauenforst aus Rödelwitz, Mitglieder des Kamsdorfer Bergbauvereins und Vertreter der Bürgerinitiative Chrysopras-Wehr aus der Lavendelstadt. In dieser geselligen Runde gab es einen regen Erfahrungsaustausch über Getanes und Unternehmungen.

So berichtete Heinze von den Sicherungsvorkehrungen auf dem Gebörne, wo Wanderwege, Treppen sowie Geländer instandgesetzt wurden, sowie von den Altbergbauanlagen zwischen Ilmenau und Saalfeld, die Stück für Stück erfasst werden. Ganz Ohr waren die Anwesenden bei Erläuterungen zur Mönchskirche, einer Kluft- beziehungsweise Zweispaltenhöhle. Hier hat man die Befahrung mit einem Miniroboter begonnen, um den Zustand im Inneren zu ermitteln.

Die Venus von Garsitz

Äußerst interessant war ein Lichtbildervortrag von Wolfgang Krebstekies, welcher Unternehmungen an und in der Allendorfer Tropfsteinhöhle gezeigt hat. Nicht gefehlt hat auch das Bildmaterial der Sommerexkursion in das fränkische Altmühltal zu den befreundeten Mühlbacher Karstforschern sowie der Besuch der Freiheitshalle in Kehlheim.

Sorgenfalten bereitet den hiesigen Höhlenforschern ihr Naturhistorischer Schauraum in den Kellerräumen der ehemaligen Garsitzer Porzellanfabrik, wo es feucht ist beziehungsweise dieser abgerissen werden soll.

Zuversichtlich zeigt sich in dieser Frage Bürgermeister Marco Waschkowski (parteilos), der die Unterbringung im „Haus der Museen“ in der Königseer Schwarzburger-Straße sieht.

Nicht wegzudenken zu den Höhlenfesten ist der Trip zum Bärenkeller. Aus dieser Höhle wurde in vergangenen Generationen und Jahrzehnten so manches Prachtstück der Ur- und Frühgeschichte an das Tageslicht befördert. So schwärmt man vom aus Elfenbein geschnitzten Frauenfigürchen aus der Altsteinzeit, der „Venus von Garsitz“. Aber auch Feuersteingeräte, Pfeilspitzen, Armreifen, Knochen vom Höhlenbär und Wildpferd sowie Fellbearbeitungsgegenstände wurden hier gefunden, welche in den verschiedensten Museen der Region ausgestellt sind.