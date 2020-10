Hohenwarte: Besondere Saison zum Dienst-Ausklang als Wasserschutzpolizist

Fast kommt das Ungemach wie auf Bestellung: Soeben hat Polizeihauptmeister Michael Böttcher den Trailer mit dem Schlauchboot der Pößnecker Polizeistation vorsichtig rückwärts ins Wasser geschoben, sein Kollege Hendrik Weitzdörfer soll es gen Ponton steuern, doch der 30-PS-Außenborder qualmt, stottert, setzt aus. „Gut, dass er jetzt im Boot sitzt“, findet Böttcher, „der Hendrik kriegt das hin.“

Eine gute Viertelstunde später ist das Boot vertäut, die Störursache defekte Zündkerzen identifiziert und Zeit fürs Gespräch in der „Außenstelle Hohenwartetalsperre“ der Polizeiinspektion Saale-Orla, wie der Dienstsitz von Weitzdörfer und Böttcher an der Linkenmühle offiziell heißt. Voraussichtlich Ende Oktober werden sie ihr Boot aus dem Wasser holen, dann endet mit den Herbstferien auch die Saison, die für Weitzdörfer die letzte ist. Und fast die ruhigste seit langem geworden wäre, jedenfalls eine ohne wirklich gravierende Vorfälle. „Wir hatten keine Wasserleiche, keine Ertrunkenen oder Verschwundenen, und Unfälle auch nur wenige“, zählt der Polizeihauptmeister auf. Ein paar Diebstähle, die üblichen Hilfsleistungen für gekenterte Boote oder abgesoffene Motoren. „Corona hat schon deutlich Folgen gehabt“, urteilt der noch 59-jährige Polizeihauptmeister, der seit über drei Jahrzehnten am und auf dem Stausee seinen Dienst tut. Ein Sommer ohne das Großfestival SMS bei Saalburg sei „schon irgendwie komisch“ gewesen, das Ausbleiben fast aller gewohnten Veranstaltungen bis zu Wasserski-Meisterschaften, Regatten oder Schwimmwettbewerben habe für deutlich weniger Kontroll- und Abstimmungsaufwand gesorgt.

Drangvolle Enge an und auf den Stauseen

Andererseits führte dieser besondere Sommer nicht nur außerordentlich viele Urlauber und Ausflügler an die Saalekaskade, sondern auch besonders viele Neulinge. „Wir sind unglaublich oft nach dem Weg, nach der nächsten Badestelle, Parkplätzen oder einfach Ausflugszielen gefragt worden“, berichtet Weitzdörfer. Allerdings bescherte die Corona-Schwemme auch etliche Ärgernisse in Gestalt von Menschen, die ihre Zelte oder Wohnmobile einfach auf eine Lichtung, Wald- oder Uferwiese stellten und so nicht nur die Campingplatz-Gebühren zu umgehen versuchten, sondern oftmals noch dazu offene Feuer selbst bei größter Waldbrandgefahr entzündeten. „In solchen Fällen fordern wir zum Verlassen der Orte auf und geben den Vorgang an die zuständigen Behörden wie das Landratsamt weiter“, erläutert Weitzdörfer. Außerdem habe man in diesem Jahr besonders viele Auseinandersetzungen, Parkverstöße und teils Beschädigungen an den Einlassstellen für Segel- und Motorboote registriert, weil Campingplätze keine Tagesbesucher mehr zuließen und deshalb nur drei solcher Stellen zugänglich blieben.

So bleiben von der fast abgelaufenen Saison für Weitzdörfer und Böttcher im Wesentlichen drei Tage in besonderer Erinnerung. Zum einen der 14. August, als sie nach Ludwigshütte bei Ziegenrück gerufen wurden, wo ein Kind mit seinem Pferd am Steilufer unterwegs gewesen, das Tier auf dem glitschigen Weg ausgeglitten und den Hang hinunter ins Wasser gestürzt und dort verendet war. Da die Saale flussaufwärts zu flach für eine Übergabe des Kadavers war, schleppte das Polizeiboot das tote Pferd über Stunden gen Linkenmühle, wo es von der Feuerwehr geborgen und abtransportiert werden konnte. „Kaum hatten wir den Kadaver an Land, kam schon der nächste Alarm“, erinnert sich Böttcher. Bei einer Nacktwanderung nahe Burgk war ein 76 Jahre alter Mann einen 70 Meter hohen Steilhang hinabgestürzt und wenige Meter oberhalb der Saale schwer verletzt zum Liegen gekommen. 40 Einsatzkräfte waren mehrere Stunden damit beschäftigt, den Mann aus dem schwer zugänglichen Gelände herauszuholen und wollten ihn per Schlauchboot über die Saale gen Burgkhammer zum Rettungshubschrauber bringen, was wegen des niedrigen Wasserstands nicht gelang, sodass der Verletzte schließlich von Einsatzkräften über den Fluss getragen werden musste.

Bei zwei Unfällen jeweils kein Beamter im Dienst

Böttcher war als erster Polizist auf den Chef der rund 30-köpfigen Nudistengruppe getroffen, der ihm mit nichts weiter bekleidet als seinen Schuhen entgegentrat. „Ausweisen können Sie sich ja wohl nicht“, habe Böttcher zu dem Mann gesagt, um anschließend „so sachlich wie möglich“ dessen Schilderung des Unfalls zu notieren.

Und es waren da noch die zwei Unfälle auf dem Wasser im September, als nahe Altenroth ein rasender Motorboot-Fahrer ein Ruderboot mit drei Insassen zum Kentern brachte und ein Fahrgastschiff mit einem Zweier-Kajak kollidierte. Beide Male waren weder Weitzdörfer noch Böttcher zugegen – weil schlichtweg anderweitig beschäftigt beziehungsweise dienstfrei. Was wieder einmal die Frage aufwirft, wann denn endlich die Politik ihre Versprechungen von mehr Polizei im Außendienst wenigstens so weit einlöst, dass zumindest die frühere Stärke von jeweils zwei Wasserschutzbeamten an Bleiloch- und Hohenwarte-Talsperre wieder erreicht wird. Weitzdörfer, sichtlich verärgert, will dazu lieber nichts sagen. Er ist erst mal froh, im 43-jährigen Böttcher einen „richtig fitten“ Nachfolger gefunden zu haben, der dank seiner Herkunft aus Schönbrunn quasi mit Talsperrenwasser aufgewachsen ist. Im nächsten Jahr wird Weitzdörfer immer noch am Stausee zu finden sein, mit Mountainbike, Motorrad, Segelboot. „Aber nur noch als Zivilist“, verspricht der fast 60-Jährige. So, und jetzt wird erst mal der Außenborder repariert.