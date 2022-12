Hoher Besuch am Gymnasium Rudolstadt

Rudolstadt. Amerikanischer Generalkonsul spricht zu Elf- und Zwölfklässlern über die Zwischenwahlen, Waffengesetze und Weihnachtsbräuche.

Nichtalltäglicher Besuch hatte sich jetzt am Rudolstädter Gymnasium angesagt. Für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe ergab sich die Möglichkeit, den amerikanischen Generalkonsul für Mitteldeutschland Ken Toko kennenzulernen und mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Möglich wurde dies aufgrund der Registrierung der Schule für die Fulbright-Aktion „Meet US“. Das Fulbright-Programm ist eines der prestigeträchtigsten Stipendienprogramme der Welt. Es bezieht sich mit bilateralen Verträgen und Vereinbarungen allein und weltweit auf den akademischen Austausch in die und aus den USA. Im Rahmen des Programmes können junge Leute mit Amerikanern und Amerikanerinnen zusammentreffen, um mehr über den Alltag, das Schulleben, das Wahlsystem und so weiter zu erfahren. Darunter auch mit Vertreter der Botschaften und Konsulate.

Der seit 2020 in Leipzig amtierende Generalkonsul Ken Toko begann mit einer kurzen Vorstellung seines Werdeganges sowie den Aufgaben eines Konsuls. Seine Eltern wanderten vor zirka 50 Jahren aus Japan in die USA ein. In New York geboren, wuchs er im Bundesstaat Michigan auf. Er studierte Ostasienwissenschaften an der Columbia University New York und legte anschließend seinen Master of Science in Foreign Service an der Georgetown University Washington, D.C., ab. In den letzten 20 Jahren führte ihn sein Dienst für das US-Außenministerium unter anderem nach Taiwan, Shanghai und Kiew. Er spricht neben Englisch und Japanisch auch Chinesisch, Ukrainisch sowie Deutsch.

Von den Zwischenwahlen bis zu kulinarischen Vorlieben

Durch seine offene, entspannte Art gelang es Ken Toko schnell, die Elft- und Zwölftklässler des Fridericianums dazu zu bewegen, die Dinge, die sie interessierten, in Englisch zu erfragen. Dabei ging es sowohl um die Position des Gastes zu den Zwischenwahlen, dem Krieg in der Ukraine als auch um das Schulsystem, Weihnachtsbräuche oder kulinarische Vorlieben. Sie erfuhren auch, dass es für ihn und seine Familie nicht einfach ist, alle drei Jahre den Arbeits- und Wohnort wechseln zu müssen. Besonders seinen vier Kindern falle es immer schwer, Freunde zu verlieren oder die Schule wechseln zu müssen. Der Generalkonsul äußerte sich optimistisch zur Zukunft der deutsch-amerikanischen Beziehungen und hofft, dass interkulturelle Begegnungen dazu beitragen, sich auf gemeinsame Werte und Ziele zu besinnen.

„Für unsere Schülerinnen und Schüler war es eine gute Gelegenheit, muttersprachliches Englisch zu hören und ihre eigenen Sprachkenntnisse zu prüfen. Besonders spannend fanden sie die Einblicke in das Alltag- beziehungsweise Privatleben des Generalkonsuls. Als Dankeschön überreichten Schülersprecherin Antonia Raabe gemeinsam mit Englischlehrerin Ivonne Weinberg dem Gast einen Satz Ankerbausteine sowie eine von Schülern bemalte Christbaumkugel“, so Lehrerin Gabriele Moussaoui. red