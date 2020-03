Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hotel Waldfrieden in Schwarzmühle bekommt Fördermittel

Bis zum Stichtag 15. Januar waren 70 Förderanträge bei der LEADER Aktionsgruppe eingegangen. In der jüngsten Sitzung wurde für drei Maßnahmen die Bewertung aus dem letzten Jahr bestätigt. Darunter sind Vorhaben zur Beschilderung von Wanderwegen (Debra Lehrpfad und Uhlstädter Heide). Für das Unterwellenborner Projekt ‘Sanierung Saal Birkigt’ wird parallel eine Antragsstellung im Förderbereich Dorferneuerung - dem für Dorfgemeinschaftshäuser vorrangig zuständigen Programm - verfolgt. Generell werde 2020 mit Blick auf die große Anzahl gut begründeter Projektanträge verstärkt zu prüfen sein, ob Vorhaben in andere Förderprogramme umgeleitet werden können, so Regionalmanagerin Ines Kinsky.

Unter den neu bestätigten Vorhaben finden sich zwei Umsetzungsmaßnahmen aus dem Leitprojekt ‘Fröbel-Dekade’, die vom Fröbel-Kreis entwickelt wurden und in der Umsetzung begleitet werden.

Ein Antrag der Hotel Waldfrieden GmbH wurde unter dem Betreff ‘Qualitätsoffensive Hotellerie Schwarzatal’ in der Förderwürdigkeit bestätigt. Gegenstand des Antrags ist die komplette Sanierung der Bäder mit Erneuerung der Wasserleitungen. Das Objekt - ein typischer Vertreter der Sommerfrische-Architektur im Schwarzatal - wird seit 1908 als Hotel genutzt Das Hotel Waldfrieden in Schwarzmühle gehöre zu den verlässlichen Leistungsträgern im Schwarzatal, die neben der Absicherung ihres eigenen Geschäfts umfassenden Einsatz für die touristische Entwicklung der Region zeigen, so die Aktionsgruppe.

LEADER realisiere damit hier Leuchtturmförderung, so Ines Kinsky. Die Förderung mache es möglich, dass die Maßnahme in Schwarzmühle zügig und in einem Stück durchgeführt werden kann. Zwei weitere bestätigte Anträge aus Rohrbach und Kirchremda dienen der Verbesserung der Qualität und der Sicherung der zielgruppenspezifischen Vielfalt an Unterkünften in der LEADER Region.

Sitzendorf kann sein Multifunktionsgebäude innen ausstatten

LEADER Förderung verstehe sich indes nicht als Regelförderung, bei der einmal bezuschusste Inhalte automatisch förderwürdig werden, heißt es weiter. Jedes Vorhaben werde einzeln und im Kontext des konkreten Projektumfeldes betrachtet. Das sei das Besondere des Bottom-up (von unten beginnend) Ansatzes von LEADER im Vergleich zu den Mainstream-Förderprogrammen. Hier sind Fördergegenstände und Rahmenbedingungen weitestgehend vorformuliert und die Entscheidung zur Projektauswahl kann in den zuständigen Behörden Top-down (von oben herunter) getroffen werden.

Mit dem LEADER Förderprogramm hat die Europäische Union den Regionen Verantwortung über die Verwendung eines kleinen Teils an Mitteln gegeben, die sie nach Maßgabe selbst aufgestellter Konzepte einsetzen können. So erklärt sich die große Bandbreite an Inhalten und Projektträgern bei LEADER. Unter den elf bestätigten Projekten im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt finden sich außer den erwähnten Vorhaben ein Theaterprojekt, ein musikalisches Schulprojekt und ein landwirtschaftliches Filmprojekt.

Darüber hinaus wurde der Antrag der Gemeinde Sitzendorf zur Förderung der Innenausstattung des jüngst fertiggestellten Multifunktionsgebäudes bestätigt. Zu den befürworteten Vorhaben werden nun im Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum in Gera Zuwendungsbescheide erstellt. Eine nächste Sitzung zur Projektauswahl ist für den 18. März geplant.