Hundesteuersatzung in Katzhütte kommt ohne Rasseliste aus

Der Gemeinderat hat eine neue Hundesteuersatzung beschlossen. Sie soll 2021 in Kraft treten und lehnt sich an die Mustersatzung des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen an. Die Steuer beträgt pro Kalenderjahr für den ersten Hund 50 und für den zweiten Hund 65 Euro. Jeder weitere Hund kostet 80 Euro im Jahr. Welpen bleiben steuerfrei, die Grenze dafür ist ein Alter von vier Monaten. Geregelt ist auch, was passiert, wenn gegen diese Satzung verstoßen wird: Bis zu 5000 Euro kann die Geldbuße betragen.

Der Gemeinderat fand nur ein Detail diskutierenswert, die stark erhöhten Sätze für einen so genannten gefährlichen Hund. Der erste Hund eines Besitzers schlägt dabei mit 400, jeder weitere gefährlicher Hund mit 700 Euro Jahressteuer zu Buche.

In fünf Punkten wird dargelegt, wann ein Hund als gefährlich angesehen werden könnten. Das gilt, wenn durch die zuständige Behörde, in diesem Falle das Landratsamt, ein Wesenstest veranlasst und eine Gefährlichkeit festgestellt wird.

Anlass dafür ist unter anderem, wenn diese Hunde eine über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust, Schärfe oder andere, in ihrer Wirkung vergleichbare Eigenschaft entwickelt haben. Weitere Anlässe sind, wenn sie einen Menschen gebissen haben, sofern dies nicht zur Verteidigung anlässlich einer strafbare Handlung oder aus dem elementaren Selbsterhaltungstrieb des Hundes geschah, ein Tier gebissen haben, ohne selbst angegriffen worden zu sein oder einen anderen Hund trotz dessen offensichtlich erkennbarer, artüblicher Unterwerfungsgestik gebissen und nicht nur geringfügig verletzt haben, außerhalb des befriedeten Besitztums des Halters wiederholt in aggressiver oder Gefahr drohender Weise Menschen angesprungen oder ein anderes unnatürlich aggressives Verhalten gezeigt haben, oder durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie Vieh, Katzen oder Hunde sowie unkontrolliert wild hetzen oder reißen.

“Da fallen mir aber gleich mehrere Fälle ein”, kommentierte mancher Gemeinderat und wollte wissen, ob wirklich erst einer der Vorfälle passieren müsse, bevor in Sachen Einstufung gehandelt werde? Das wurde bejaht. Dieser Umstand war zuletzt etwa in Cursdorf Anlass, in der Satzung festzulegen, welche Hunderassen von vornherein als gefährlich gelten sollen. Das blieb nicht unwidersprochen, wurde aber so beschlossen. So hatte dort Bürgermeister Frank Eilhauer betont, das Schutzinteresse der Allgemeinheit wiege schwerer als eine eventuelle Pauschalierung mancher Hunderassen, der Wesenstest sei aus seiner Sicht ein zu kompliziertes Verfahren. In Deesbach ist die Diskussion noch nicht abgeschlossen, die Tendenz geht aber auch dahin.

Im Katzhütter Gemeinderat hatte dagegen VG-Chef Ulf Ryschka erklärt, dass es eine Rasseliste in Thüringen nicht mehr gebe. In der Tat: Seit Februar 2018 werden in Thüringen Hunde nicht mehr anhand ihrer Rasse in gefährliche und nicht gefährliche Tiere eingeteilt. Vielmehr ist nach einem im Landtag verabschiedeten Gesetz nun das Wesen jedes einzelnen Hundes das entscheidende Kriterium für diese Einstufung. Damit wurde die sogenannte Rasseliste abgeschafft, die in Thüringen jahrelang kontrovers diskutiert worden war. Sie habe sich als nicht hilfreich erwiesen, um die Gefährlichkeit eines Hundes abschätzen zu können, hieß es damals übereinstimmend aus allen Landtagsfraktionen.