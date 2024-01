Ich bin wieder da

Saalfeld Guido Berg freut sich auf ein spannendes journalistisches Jahr 2024 - in Saalfeld-Rudolstadt

Mit ganz besonderer Freude möchte ich Ihnen mein persönliches Comeback des Jahres verkünden: Ich bin zurück bei der OTZ und auch zurück in Saalfeld. Wenn Ihnen Elvis lieber gewesen wäre - Elvis lebt! - verstehe ich das gut. Aber trösten Sie sich, ich singe Gott sei Dank nicht, ich schreibe nur und das wieder für Sie.

Ich freue mich sehr darüber, denn dass das eine Freude bringende, aufregende und spannende Sache ist, in Saalfeld-Rudolstadt als Reporter und Redakteur zu arbeiten, weiß ich seit 2016. Damals begann ich hier die ersten Artikel zu schreiben. Es ging ganz gut und so machte ich weiter bis zum 31. August 2023, meinem letzten Arbeitstag in Saalfeld, wie ich dachte. Die Gründe für mein Wegwollen sind einfach zu nennen: Ich wollte eine neue Luft atmen und etwas mehr Geld verdienen.

Allerdings, und im Nachhinein verstehe ich das auch besser, kam es so: Da, wo ich hinging, kochten sie auch nur mit Wasser. Der neue Ort entzauberte sich schnell. Hinzu kam, dass ich in Saalfeld einen Abschied erlebte, den ich so nicht erwartet hatte. Einige von Ihnen, liebe Leser, signalisierten echtes glaubhaftes Bedauern, das Spuren in mir hinterließ. Letztlich bewahrheitete sich die Weisheit eines unbekannten Aphoristikers: „Was es ist und was es war, das wird uns erst beim Abschied klar.“

Nun, da ich Entscheidungen treffen, sie aber auch wieder revidieren kann, wenn es dafür gute Gründe gibt, habe ich das getan. Und was das Thema „etwas mehr Geld“ angeht, so hat der Verlag erklärt, daran solle es nicht scheitern. Jetzt bin ich also wieder einer der „rasenden Reporter“ in der Region und ich weiß, dass es gut sein wird - für mich und hoffentlich auch für Sie, liebe Leser. Bitte versorgen Sie mich gern mit Tipps und Hinweisen, die gern auch vertraulich behandelt werden.